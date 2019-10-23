Как "Альфа-банк" спасал кешбэк и что из этого вышло

Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о новых тенденциях в банковской рекламе.

"Альфа-банк" решил потроллить государственные банки. Организовал одиночные пикеты, проплатил баннеры и полосы в СМИ: госбанки, мол, губят кешбэк. Исчерпывающий план рекламной кампании раскрыла пиарщица "Альфы", общаясь с администратором одного из телеграм-каналов.

Интересно, до сих пор "Альфа-банк" был первым, кто губил кешбэк. В порядке вещей для банкиров было вообще заблокировать бонусную программу своего клиента за "злоупотребления": мол, доля покупок в секторах с повышенным кешбэком была выше, чем в других, а значит, вы пользовались картой, чтобы бонусы получать, а не прибыль банку приносить.

Новая программа "Спасите кешбэк" хоть и задумана весьма креативно, но рассчитана на тех, кто совсем не будет читать правила, а, поверив рекламе, сразу закажет карту. Например, в рекламе "Альфа" обещает 5% кешбэка всем участникам акции, но в правилах есть ограничение — не более 1000 рублей. Да и то не всем, а только первой тысяче участников. Как-то не слишком похоже на спасение?

Впрочем, россыпей кешбэка и сама карта не обещает. 2% кешбэка можно получить только при тратах свыше 70 тысяч рублей в месяц, а 3% — при затратах более 100 тысяч рублей. На этом фоне лозунг "Спасите кешбэк" ничего, кроме улыбки, не вызывает. Даже ВТБ, который так хотят потроллить в "Альфе", предлагает вдвое больше — 4% милями при тратах в 75 тысяч рублей, а можно найти предложения и более выгодные: карта "Халва" от "Совкомбанка" — 6% при оплате смартфоном в магазинах-партнёрах, "Почта банк" — до 5% по карте "Вездеход".

Главное, помнить: лучший кешбэк — это непотраченные деньги.