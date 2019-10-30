"Вы уже сдали квартиру?" Как налоговики ищут теневых предпринимателей

Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о новых тенденциях и способах, которые в своей работе используют налоговики.

Если в госреестре на вас зарегистрировано несколько объектов недвижимости, вам, возможно, уже позвонили с вопросом: "Я по поводу квартиры, она ещё сдаётся?" На изумлённый ответ: "Вы о чём, я ничего не сдаю" — вопрос повторяется: "По адресу улица Строителей, 6 (называют реальный адрес недвижимости) квартира уже сдана?" Стоит вам ответить "сдана" или "сдаётся" — вы попались. Звонок записывается, цель вашего собеседника — получить конкретный ответ: квартира сдаётся или уже не сдаётся. Это налоговики занялись фишингом. Ищут нелегально сдаваемое жильё.

Об этом способе поиска теневых предпринимателей мне рассказало сразу несколько человек, получивших такие звонки. География — от Москвы до Краснодара. Судя по тому, что инспекторы звонят со своих личных мобильников, это не установка центрального аппарата, а инициатива рядовых налоговиков. Видимо, таким образом они ищут нелегальных самозанятых, получающих доход от сдачи квартиры.

Если заявите, что "сдали" или "приходите на осмотр", то вы уже на прицеле налоговиков: ждите официального уведомления с требованием явиться в налоговую. Там вас убедительно попросят зарегистрироваться, подать декларацию и уплатить налог с предпринимательской деятельности. В случае несогласия — вам дадут прослушать запись, пригрозят штрафом и уголовной статьёй за незаконное предпринимательство. Ну и, конечно, проведут ликбез о плюсах работы "вбелую".

Тут нам пригодятся данные статистиков, ведь они собирают информацию не только по официальному бизнесу, но и о том, который находится в тени.

Эта схема говорит, что работать официально значительно выгоднее: если вы со сдачи квартиры будете платить в бюджет 6% от выручки (плюс ещё около 30 тысяч страховых взносов), то в старости сможете рассчитывать на пенсию в 14 тысяч рублей. Иначе — только на социальную пенсию (она назначается на пять лет позже обычной). Впрочем, в четырёх регионах России в качестве эксперимента уже введён специальный налоговый режим для самозанятых: всего 4 процента налога с выручки. В будущем этот режим обещают распространить по всем российским регионам. Значительно дешевле, чем платить штраф.

Тем более что шансов спрятаться от ФНС всё меньше и меньше: налоговики уже активно работают с различными сайтами по сдаче квартир, а тут ещё и местные власти обещают помогать налоговикам, вычисляя арендные квартиры с помощью анализа "больших данных".