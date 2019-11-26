Бюджет 2020: спасибо нефтяникам и правительству

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о главном финансовом документе страны.

Госдума приняла новый бюджет на будущий год. Из всех последних финансовых документов он выглядит самым социальным: в следующем году на социальную политику, то есть улучшение уровня жизни россиян, потратят более 5 триллионов рублей, что на 200 миллиардов рублей больше, чем в текущем. Вроде бы грех жаловаться, если бы не одно но.

Собственно, нашему бюджету сложно быть несоциальным с учётом совсем недавнего повышения налогов. Только за счёт увеличения НДС бюджет получает дополнительно около 600 миллиардов рублей в год. Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам "экономит" бюджету 368 миллиардов рублей в год, заморозка накопительных пенсий — ещё порядка 300 миллиардов... Вот уже, получается, мы только начали считать, а правительство собрало или "сэкономило" на социалке более триллиона, а добавило всего лишь 200 миллиардов. Какая-то грустная арифметика получается. И совсем не социальная.

И как мы все помним, и повышение налогов, и увеличение пенсионного возраста обосновывалось необходимостью повысить уровень жизни самых незащищённых — российских пенсионеров. Однако бюджет Пенсионного фонда остаётся при своих: его расходы вырастут всего лишь на 4,7 процента.

Куда же деваются многие сотни миллиардов? Для чего понадобилось повышение налогов и пенсионная реформа?

Да просто вместе с увеличением одних доходных статей бюджета — налогов, собранных с населения, — снижаются совсем другие — в частности с крупнейших российских госкомпаний. Так, доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях федерального бюджета снижается с 40,8% (8,4 триллиона рублей) в текущем году до рекордных 36% (7,4 триллиона рублей) уже в следующем. И дело не в том, что нефтяники или газовики стали меньше продавать углеводородов и меньше зарабатывать. Да и цена на чёрное золото всё ещё остается высокой. Нет, с нефтяной иглы мы не слезли.

Просто налоговая нагрузка на нефтяной сектор, как ни странно, снижается: по подсчётам самого Минфина, с 7,2% ВВП в 2019 году до 6% ВВП в следующем. Дело в многочисленных льготах, которые правдами и неправдами смогли "выбить" отечественные углеводородные чемпионы: только "Роснефть", к примеру, в этом году получила налоговые льготы сразу для восьми месторождений нефти.

Но при этом за последующие три года объём дополнительных сборов за счёт пошлин, акцизов и НДС составит 2,22 триллиона рублей. Это налоги, которые в итоге оплачивает простое население. Плюс добавьте "сэкономленные" деньги на индексациях и заморозке.

То есть фактически все последние фискальные инициативы правительства были направлены на то, чтобы можно было предоставить льготы для далеко не бедствующих нефтяников или газовиков. Всё по закону капитализма: если кто-то хочет заплатить в бюджет поменьше, нужно найти того, с кого можно содрать побольше.