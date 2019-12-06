Кто теперь получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о новых правилах получения субсидий по президентской программе.

После активной критики чиновники из "Дом.рф" очень оперативно внесли поправки в президентскую программу помощи многодетным семьям. Теперь претендовать на субсидию для погашения ипотеки может значительно большее количество россиян.

Напомню: Владимир Путин в начале года пообещал многодетным семьям до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Вроде и в законе, и в соответствующем постановлении правительства всё написали в соответствии с поручением президента, но чиновники "Дом.рф" так хотели заработать на уже выделенных на этот год 15 миллиардах рублей, что выпустили для банков свой порядок, который несколько отличался от объявленного президентом.

В итоге каждая третья заявка оказалась в мусорном ведре, а получили деньги пока только три тысячи семей.

Было бы странно ожидать иного: аналогичным образом "Дом.рф" (тогда — АИЖК) крутил на своих счетах деньги, выделенные валютным ипотечникам. Только после вмешательства компетентных органов (где-то через полтора года) деньги стали доходить до реально нуждающихся. Сами понимаете, сотни людей за это время уже потеряли жильё.

Итак, что изменилось: теперь с помощью субсидии можно покрыть не только "остаток" ипотеки, но и использовать её для частичного погашения задолженности и главное — теперь субсидию предоставляют для любых ипотечных займов, а не только для жилья, купленного в новостройках.

Но, к сожалению, остальные проблемы многодетных, которые должны были урегулировать чиновники "Дом.рф", не решены. Вот главные из них на сегодняшний день.

— Согласно закону, помощь может получить заёмщик по ипотеке, у которого с 2019 по 2022 год родился или усыновлён третий, четвёртый или, например, пятый ребёнок. При этом учитываются только дети с гражданством РФ — рождённые или усыновлённые. Почему-то опекунов вычеркнули.

— Если третий ребёнок родился в 2018 году, то по этой программе господдержки не будет. Только если родился в 2019-м и далее. Понятно, чиновники хотят мотивировать семьи рождать детей. Однако получается, что таким способом чиновники делят многодетные семьи на первую и вторую свежесть. Кроме того, непонятно, почему для участия в программе все дети заёмщика должны быть в возрасте до 14 лет. Зачем? Но хоть так...