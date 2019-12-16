Банкиры тоже плачут. ЦБ готовится к забастовке?

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, как нарушаются трудовые права не только рядовых россиян, но и сотрудников главного банка России.

Сегодня перед главным управлением Центробанка на улице Балчуг — жарко: местный профсоюз проводил акцию против незаконных сокращений в регуляторе.

В профсоюзе убеждены, что под прикрытием громких слов о необходимости уменьшения количества чиновников новые начальники просто расчищают "поле" для своих, более управляемых сотрудников. Это подтверждается и статистикой: согласно годовому отчёту ЦБ, если в 2012 году в центральном аппарате регулятора трудилось чуть более четырёх тысяч человек, то к настоящему моменту после всех "сокращений" аппарат ЦБ раздулся почти в три раза: по итогам 2018 года в нём трудится более 11 тысяч чиновников, а вместе с обслуживающим персоналом — все 14 тысяч.

Только за последнее время было организовано несколько новых департаментов, новых начальников нанимают чуть ли не ежедневно, при этом рядовые служащие оказываются лишними — от них предпочитают избавляться, взяв на их место — на более низкую зарплату — людей из регионов. Или вообще никого, утверждают члены профсоюза. В итоге в самых важных департаментах ЦБ, например надзорном, катастрофически не хватает работников. Оставшиеся служащие работают по 12–14 часов в день.

Тех, кто не согласен увольняться "по-хорошему", ждут изощрённые издевательства: например, их рабочие места официально переводятся за десятки километров от Москвы — к примеру, в офис в посёлке Вороново на границе с Калужской областью. В новом кабинете стоят только стол и стул, а также смотрящие от ЦБ, которые фиксируют каждый шаг неугодного сотрудника и делают его пребывание там невыносимым, запретив, например, выходить в туалет. Расчёт на то, что рано или поздно он сам устанет тратить по 4–5 часов ежедневно на дорогу до рабочего места. Или наконец-то опоздает, после чего его можно будет уволить "по статье", уверены "сосланные" сотрудники. Разумеется, никаких премий или выплат (они у чиновников составляют значительную часть оплаты труда) им уже не светит. Уволить или сократить по закону они не могут, подозревают в профсоюзе: ведь речь не о реальном сокращении персонала, а о фиктивном, только для того, чтобы освободить место, уверяют сотрудники регулятора.

Многие неугодные, может, и рады сами уволиться, но не могут: согласно их трудовым контрактам, после увольнения из регулятора они несколько лет не будут иметь права работать по своей специальности. Поэтому, чтобы не стать вынужденным безработным на несколько лет, приходится терпеть незаконные притеснения от своих бывших коллег.

Впрочем, местный профсоюз призывает не терпеть, а объединяться и защищать свои права, в том числе и в суде — у профсоюза уже есть несколько положительных судебных кейсов, которые они намерены распространить на всех незаконно увольняемых сотрудников. В настоящее время в нём уже около сотни человек, и, как уверяют организаторы, их число растёт. Пока руководство ЦБ предпочитает их не замечать, однако после накопления "критической массы" в профсоюзе намерены перейти к более решительным действиям.

В пресс-службе ЦБ на обвинения от профсоюза ответили лаконично: "В Банке России действительно идёт процесс сокращения персонала. Это является следствием оптимизации бизнес-процессов. Банк России, будучи ответственным работодателем, все кадровые вопросы решает исключительно в соответствии с нормами закона".