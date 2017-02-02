Банк ненужных вещей. Как идёт ко дну второй проект национальной карты

Банк России расписался в бессилии сделать по-настоящему выгодную национальную платёжную карту. Это уже вторая попытка Эльвиры Набиуллиной.

История учит нас только тому, что ничему не учит, как показывает опыт внедрения в России национальной платёжной карты. Торжественные проводы в небытие первого национального проекта — Универсальной электронной карты — тихо и незаметно прошли в прошлом году: в конце декабря Госдумой был принят закон, который окончательно закрыл этот многолетний эксперимент.

Вторая попытка, карта "Мир", судя по всему, также на грани закрытия: разработанный ЦБ законопроект, который обязывает всех бюджетников ей пользоваться, а значит, оплачивать выпуск и обслуживание карты "Мир", уже находится в Госдуме, и, очевидно, без принятия этой радикальной меры проект окончательно теряет смысл. Интересно, что оба эксперимента курировал один и тот же чиновник — Эльвира Набиуллина. УЭК — ещё в ранге министра экономического развития, а карту "Мир" — уже став главой Центрального банка.

УЭК-энд

О необходимости внедрения Универсальной электронной карты заговорил ещё Дмитрий Медведев в 2009 году, работая в должности президента, задолго до западных санкций. И через год норма о внедрении всеобщей, бесплатной и совсем невероятной УЭК была закреплена законом.

Предполагалось, что она станет не просто настоящим электронным паспортом, но и позволит гражданину в любой точке страны осуществлять полное взаимодействие с государством — от оформления любых документов и записи на приём к врачу до уплаты налогов, проезда в общественном транспорте и покупок в магазинах.

Стоимость проекта самой Эльвирой Набиуллиной (в то время ещё министр экономики) тогда оценивалась на уровне 135–165 млрд руб., но хитрость заключалась в том, что расходы федерального бюджета в проекте были минимальные — всего 3 млрд рублей. Их планировалось потратить на федеральный процессинг операций. Остальные деньги — на выпуск самих карт (около 40 млрд рублей), а также строительство инфраструктуры для приёма новой карты (70–100 млрд рублей) — должны были компенсировать региональные бюджеты, а также банки-участники. Для граждан карта предполагалась абсолютно бесплатной.

Проект сразу же подхватил бывший шеф госпожи Набиуллиной, экс-министр экономики Герман Греф. Возглавляемый им Сбербанк сразу получил контрольный пакет в новом акционерном обществе "УЭК". Возглавил его вице-президент Сбера Алексей Попов. Госбанк рассчитывал стать расчётным банком новой системы. Этот статус давал бы ему дополнительные преимущества перед конкурентами: в случае успеха проекта другим банкам-партнёрам пришлось бы открыть в нём корреспондентские счета и фактически бесплатно кредитовать его, не говоря уже о комиссионных за трансакции.

Эмиссия УЭК составит 3–4 млн карт в 2013 году, а к 2015 году мы планируем довести их количество до 90 млн штук Глава УЭК Алексей Попов, 2013 год.

Но сразу после старта проекта выяснилось, что у региональных бюджетов нет денег на компенсацию стоимости "пластика", вкладываться в инфраструктуру много желающих не нашлось, да и граждане не выстроились в очередь для её получения: несмотря на всю красоту концепции, преимущества новой карты были неочевидны, ведь необходимой инфраструктуры просто не было. Тем более что регионы "с деньгами" решили выпускать транспортные и социальные карты самостоятельно, не отдавая их на обслуживание АО "УЭК". В итоге сроки выпуска карты постоянно переносились, и вместо запланированных 90 млн карт было выпущено всего лишь несколько тысяч. Инвестиции Сбербанка в проект (в настоящее время он единственный акционер) составили 4,5 млрд рублей.

Россияне "Мира" не хотят

Идея нового национального проекта возникла после введения против России западных санкций, когда замаячила перспектива отключения России от международных платёжных систем. Если бы это произошло, все банковские карты в одно мгновенье могли превратиться просто в кусок пластика. В результате была создана Национальная система платёжных карт, которая гарантировала бы, что даже в случае отключения российской платёжной системы от мировой внутри России и Visa, и MasterCard продолжали бы работать.

Казалось бы, страховка "на всякий случай" создана, но проект решили продолжить и выпустить "настоящего конкурента международных карт" — карту "Мир". Продолжать начатый ею же в 2009 году проект "УЭК" Эльвира Набиуллина не захотела, заявив, что построит свою систему "с нуля". Так, в 2014 году было создано АО "НСПК", в которое Центробанк вложил 4,3 млрд рублей, став в нём единственным акционером.

Несмотря на то что оба проекта — "Мир" и "УЭК" — были общенациональными и подразумевали единую национальную платёжную систему, их концепции были диаметрально противоположными. Если УЭК предполагался как удобный ключ к любым государственным (и не только) услугам, то "Мир" — это обычный "пластик", но с акцентом на патриотизм. Если УЭК планировался как абсолютно бесплатный для владельца инструмент платежа, то за "Мир" необходимо платить по утверждённым тарифам.

Первыми взбунтовались чиновники, которым, казалось бы, сам бог велел стать основными счастливыми обладателями "патриотичной" карты. Тем более что, по мнению ЦБ, это было обязательным, с учётом статьи 30.5 закона "О национальной платёжной системе". В ней сказано, что "кредитные организации обязаны предоставить клиентам национальные платёжные инструменты при получении указанными клиентами за счёт средств бюджетов бюджетной системы". Но в министерствах сразу же заявили, что не согласны с такой трактовкой и вообще никто не имеет им права навязывать, какими платёжными инструментами пользоваться.

Теперь же Центробанк планирует чётко прописать в законе: все чиновники, пенсионеры и прочие бюджетники смогут получать бюджетные выплаты только на "Мир", так что получите и платите за обслуживание.

По срокам мы собираемся выпускать карту "Мир" уже в декабре, это будет пилотный проект, и 20 банков заявили о том, что они будут участвовать. В следующем 2016 году уже будет массовый выпуск карт: где-то 30 миллионов карт мы считаем, что мы выпустим Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, 2015 год

Банки тоже не горят желанием продвигать созданный Центробанком продукт. Лайфу не удалось найти на сайтах банков ни одного предложения, которое показывало бы преимущество карты "Мир" перед другими: никаких интересных бонусов или программ для владельцев национальной карты не предусмотрено, хотя стоимость обслуживания по сравнению с международными картами одинаковая.

Даже на сайте принадлежащего ЦБ Сбербанка при описании карты "Мир" количество достоинств получилось ровно в два раза меньше, чем у аналогичных международных систем. И он честно предупреждает, что если наличные по карте "Мир" они могут снять только в России, то с Visa или MasterCard — по всему миру. Так за что платить?

Почему ЦБ при своих безграничных возможностях и средствах создал совершенно неконкурентный продукт? Потому что нет смысла создавать хороший, если можно сделать покупку этого продукта обязательным.