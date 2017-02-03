Банки заработали на штрафах 112,6 млрд рублей

Активнее недисциплинированность россиян при оплате кредитов стали использовать "Альфа-банк", Мособлбанк и "Собинбанк".

В прошлом году кредитные организации начислили гражданам 112,6 млрд рублей штрафов и пеней, что всего на 3,9% больше показателей за 2015 год. Это следует из отчётности кредитных организаций, публикуемой на сайте Центробанка (102-я форма — отчёт о прибылях и убытках по состоянию на 1 января 2017 года и 1 января 2016 года).

Причём многие крупные банки стали более лояльно относиться к своим клиентам: хотя лидером по общему объёму начисленных штрафов остаётся Сбербанк, общая сумма штрафов снизилась сразу на 8,9%, всего за счёт штрафов он смог заработать 19,1 млрд рублей.

А вот "Альфа-банк", наоборот, несмотря на то что по активам он в 10 раз меньше Сбера, смог не только начислить своим заёмщикам сравнимую сумму санкций — 15,8 млрд рублей, — но и увеличить её по сравнению с прошлым годом сразу на 35%.

Впрочем, первое место по увеличению этого показателя занял Московский областной банк, увеличивший за счёт штрафов свой доход в пять раз — до 4,7 млрд рублей. На втором месте "Собинбанк", в прошлом году он начислял штрафы в два раза активнее, чем годом ранее, — до 0,5 млрд рублей.

В банках не ответили на запрос Лайфа.

Как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, рост начисленных штрафов противоречит снижению просроченной задолженности: за 2016 год просроченная задолженность в кредитных портфелях российских банков сократилась на 5,1%. Также рост начисленных штрафов противоречит и снижению размера кредитного портфеля на 2,9%. По мнению экспертов, объём доходов по данной статье зависит от платёжной дисциплины и финансовой грамотности клиентов, а также от желания банкиров предостерегать своих клиентов от различных ошибок, которые могут привести к будущим санкциям.

Высокий объём штрафов и пеней в доходах характерен именно для розничных банков, которые выставляют суммы санкций своим клиентам автоматически и заинтересованы в увеличении различных сборов с клиента. Ведь с корпоративными клиентами возможность начисления штрафов и пеней обсуждается банками индивидуально, с учётом перспектив дальнейшего сотрудничества. Это подтверждает и арбитражная практика: например, тот же "Альфа-банк", как показывает арбитражная практика, не упустит шанса доначислить своему заёмщику дополнительные сборы или комиссии и даже трижды брать плату за одну услугу.