Долги с дисконтом. АСВ предлагает выкупить долги вкладчиков лопнувших банков

Долги физических лиц — должников банков-банкротов — пошли с молотка на сайте АСВ. Хотите купить свой долг или долг своего соседа с хорошей скидкой?

Агентство по страхованию вкладов выложило на торги права требования по долгам более 6 тысяч клиентов обанкротившихся банков. Почти все долги выставлены со скидкой: где-то она достигает всего лишь нескольких процентов, но можно купить и десятимиллионный долг за несколько тысяч. Как отмечают в агентстве, купить их может и сам заёмщик: поучаствовать в торгах имеет право любой желающий.

Похожий на "Авито.ру" сайт АСВ запустило в конце 2015 года. Через него агентство продаёт имущество, оставшееся от ликвидируемых банков: от земельных участков, акций и квартир до компьютерных мышей и офисных кресел. Всего более 10 тысяч лотов. Стоимость всего имущества, выставленного на площадке, оценивается в 150–200 млрд рублей.

Объём реализуемого не уменьшается: расчистка Центробанком банковского сектора приносит АСВ всё больше и больше жертв. В настоящее время агентство ликвидирует около трёхсот банков и три десятка негосударственных пенсионных фондов. Их совокупные активы — 3 трлн рублей. При этом долги граждан и компаний составляют в этой доле две трети общей суммы, а оставшаяся часть — это недвижимость, офисная и банковская техника, мебель, автомобили.

Ранее на сайте в основном присутствовали в основном именно предметы мебели и недвижимость, и иногда по вполне смешным ценам. В прошлом году можно было купить кожаный диван за 37 рублей или стеклянный стеллаж на 25 рублей. Правда, самовывозом с острова Сахалин — именно там находилось отделение Внешторгбанка, имущество которого пошло с молотка. В настоящее время можно купить компьютерную мышь за 64 рубля или клавиатуру за 94 рубля 50 копеек. Правда, ехать за ними придётся в Ставропольский край. А можно купить и интеллектуальную собственность — например, логотип обанкротившегося "АФ банка" за 360 рублей.

Теперь на сайте появились и долги. Пока речь идёт о нескольких тысяч должников. В их числе самые разные люди, но встречаются и долги топ-менеджмента банков-банкротов. Например, председателя правления бывшего "Мира-банка" Татьяны Николаевой. Её долг в 30 тысяч евро продаётся всего лишь за 87 тысяч рублей.

В пресс-службе АСВ не ответили на вопросы Лайфа о том, будет ли продолжена такая практика и сколько всего долгов физических лиц будет выставлено на продажу. В коллекторских агентствах отмечают, что они не заинтересованы в покупке долгов на сайте.

— Профессиональные взыскатели готовы купить далеко не все долги. Большинство крупных коллекторских агентств технологически заточены под "конвейерную" работу с большими долговыми портфелями, — отмечает директор Национальной ассоциации коллекторских агентств Борис Воронин. — Индивидуальной работой с отдельными долгами, тем более от частных кредиторов, занимаются далеко не все, себестоимость такого взыскания гораздо выше, чем при работе с портфелями долгов. Кроме того, перед покупкой взыскатели всегда оценивают качество долгов, возможности взыскания. Около трети сделок между банками и коллекторскими агентствами остаются незакрытыми: взыскатели не готовы покупать долговые портфели, по которым недостаточно раскрыта информация, или если портфель в целом низкого качества. Скорее всего, эти долги, выставленные на продажу, практически безнадёжны, поэтому и продаются за низкую стоимость.

Однако они могут быть интересными самим должникам: дело в том, что есть шанс, что с будущего года будет разрешено накладывать взыскание на единственное жильё, которое пока является неприкосновенным для взыскателей. Купить долг не составляет особого труда: зарегистрироваться на сайте АСВ может любой желающий. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в размере 10% от его начальной стоимости. В дальнейшем эти деньги вернут всем проигравшим.

Впрочем, иногда сами должники из базы АСВ, которым Лайфу удалось дозвониться, утверждают, что впервые слышат о задолженности. Например, Денис Маянц узнал от Лайфа о том, что его долг в 17 тысяч 480 рублей продаётся на площадке АСВ за 3146 руб.

— Для меня это полная неожиданность, — говорит он. — Когда-то я брал кредит в "Метробанке", но давно его полностью погасил и был уверен, что никакого долга в принципе не может быть. Буду разбираться и тогда уже решать, выкупать его или действовать какими-то другими методами.

У самих коллекторских агентств купить свой долг со скидкой значительно труднее. Хотя некоторых из них часто проводят различные акции по скидкам и реструктуризациям долгов.

— С коллекторами часто проще договориться, чем с банками, которые озабочены различными требованиями ЦБ и проблемой резервов. Коллекторы скорее заинтересованы в быстром поступлении наличных средств, пусть в меньшем объёме, так что должникам стоит вступать в переговоры и пытаться добиться выгодной сделки, — говорит Воронин.

Впрочем, некоторые коллекторские агентства уже обратились к ФССП с просьбой предоставить им возможность продавать отдельные долги с дисконтом через сайт ФССП.

— Сейчас мы предлагаем, и уже общались на эту тему с директором службы судебных приставов, создать схему выкупа через систему банка данных исполнительных производств, — говорит генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. — То есть чтобы можно было продавать с дисконтом те долги, которые уже отсужены. Сейчас там есть только кнопка "оплатить" долг без дисконта, причём сделать это за должника может любой желающий, хоть друг, хоть враг, который таким образом выкупит долг и сможет сам предъявить претензии. Коллекторские агентства не то чтобы недооценивают возможность продажи отдельных долгов, просто по документообороту, обслуживанию им это слишком дорого обойдётся.