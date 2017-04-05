Украинцы нашли способы обойти запрет на денежные переводы из России

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на перевод денег из РФ на Украину через иностранные платёжные системы. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно принятым поправкам, если иностранное государство вносит запрет в отношении платёжных систем, зарегистрированных ЦБ РФ, то перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлён только через оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Как указывается в пояснительной записке к проекту, его необходимость продиктована введёнными санкциями Украины против российских платёжных систем. С 18 октября президентом Украины Петром Порошенко был введён запрет на деятельность платёжных систем "Колибри" (управляется Сбербанком), "Золотая корона" (РНКО "Платёжный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы "Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик") и Blizko ("Связь-банк").

Впрочем, украинцы, как показал опрос Лайфа, уже подготовились к санкциям.

— Переводы запретили, но через Почту России по-прежнему ведь можно, — улыбается гражданка Украины Галина, работающая в одном из столичных кафе. — Мы уже интересовались: переводы через международную финансовую систему Всемирного почтового союза под запрет не попадают. На почте обещают, что даже система "Форсаж" будет действовать.

Сайт Почты России подтверждает эту информацию: перевод можно отправить как по Почте России, так и через принадлежащую почте систему "Форсаж". Несмотря на украинские санкции, "Форсаж" продолжает действовать. При этом тарифы системы ниже, чем у попадающей под российский запрет Western Union (согласно закону, он вступает в силу через 30 дней). С помощью "Форсажа" можно перевести сумму всего лишь за 1,8% от суммы перевода, в то время как перевод Western Union в тех же отделениях почты обойдётся в 2% (в офисах самой Western Union — всего лишь в 1%). В пресс-службе Почты России не ответили на запрос Лайфа.

Почтовый перевод, впрочем, дороже. Сумма комиссии зависит от величины суммы перевода. Чтобы перевести, например, 10 тысяч рублей, придётся заплатить 120 рублей плюс 2,2% от суммы. А для мелких сумм комиссия увеличивается до 9% от перевода.

Ещё более простой способ отмечают украинцы.

— Я в Сбербанке завела две карты и одну из них отдала маме, которая живёт в Одессе, — рассказывает Марина. — На свою карту можно перевести деньги без комиссии, а мама знает от второй карты ПИН-код и снимает деньги в украинских банкоматах Сбербанка — и тоже без комиссии. Боюсь, правда, что после того, как Сбербанк будет продан, придётся платить комиссию за снятие наличных. Но думаю, что это всё равно будет выгоднее, чем переводить через платёжные системы.

Кроме того, даже после запрета платёжных систем всё равно остаются трансграничные переводы из одного банка в другой, говорит украинец Николай, работающий в кол-центре одного из российских банков.

— Под запрет попадают платёжные системы, но при этом всегда можно перевести деньги со счёта российского банка на счёт украинского, — говорит он. — Правда, комиссия за трансграничный перевод составляет 1,5%, плюс ещё банк заработает деньги на конвертации валюты.

Впрочем, сами украинцы, работающие в России, как показывает статистика Центробанка, переводят на свою родину из года в год всё меньшие суммы. Так, по данным ЦБ, за весь 2016 год через платёжные системы (включая Почту России) было переведено всего лишь 621 млн долларов. В то время как, например, в 2013 году было переведено три млрд долларов. Уменьшается и "средний" чек перевода. Если в 2013 году средний перевод составлял 488 долларов, то в 2016 году он уменьшился почти в два раза — до 252 долларов.

Объём переводов на Украину через платёжные системы (млн долл.)