Навести порчу на конкурента. Как маги и экстрасенсы помогают бизнесменам

Количество желающих с помощью магии решить бизнес-проблемы в два раза превысило страдающих от порчи или венца безбрачия.

Защита банков от потери лицензии, магическое сопровождение сделок, помощь колдуна при получении кредита и шаманский ритуал возврата долгов... Отечественные экстрасенсы и маги пытаются соответствовать текущим экономическим трендам. Раньше в основном в ходу были проверенные временем заговоры на снятие венца безбрачия или порчи, а теперь появились и конкретные финансовые услуги. Более современными становятся и технологии: многие маги обещают провести бизнес-обряды по скайпу, вайберу или вотсапу.

Если верить поисковым системам, предложение магических услуг чётко идёт за нарастающим спросом населения. В январе 2017-го в поиске "Яндекса" словосочетание "заговор на деньги" ввели 80,9 тысячи раз, что на 30% больше, чем в январе 2016-го, тогда искали лишь 56,6 тысячи человек. Для сравнения, "вернуть любимого" и "снятие порчи" интересовали лишь 43,2 и 30,3 тысячи соответственно.

Видимо, кризис заставил людей позабыть о любовных страданиях, вытеснив их мыслями о деньгах. Лайф пообщался с представителями рынка магических услуг и узнал некоторые расценки, виды и методы работ.

Разорить "Газпром"? Платите

Арина Ласка, участница "Битвы экстрасенсов", ясновидящая, наследница сил "матери цыганского барона", уверяет, что её возможности в бизнес-магии практически безграничны. Она обещает разобраться магическим путём и с налоговыми службами, и с криминалом, и с различными контролирующими инстанциями, а также помочь в заключении выгодных контрактов и разрушить бизнес конкурента.

Арина утверждает, что в её силах разорить даже "Газпром", хотя это потребовало бы двух-трёх лет работы и огромного вложения сил. Также, по словам Арины, со многими коммерческими структурами работают очень сильные маги, между которыми периодически случаются жестокие войны. Её секретарь сообщила Лайфу, что стоимость некого общего обряда составляет 75 тыс. рублей, а цену сопровождения отдельных сделок можно узнать лишь после личной встречи с ясновидящей, в ходе которой, видимо, будет оценена платёжеспособность клиента.

А у "мага и шамана" Дмитрия Рига разработан целый комплекс магических бизнес-ритуалов: ритуалы на возврат долгов, заговоры на заключение сделок, аффирмации на удачу в бизнесе, привороты на деньги, привлечение клиентов для бизнеса, обряды манипулирования нужными людьми, подключение к эгрегору денег, различные виды порч и т.д. Но наиболее популярной услугой, по его словам, сейчас является бизнес-магия в виде полного сопровождения бизнес-планов и новых проектов — с эффективной магической поддержкой на всех этапах. Стоимость подобного сопровождения обговаривается на очной консультации за три тысячи рублей и зависит от проблем клиента, которые почувствует маг, и также, видимо, от платёжеспособности.

Чёрные маги по-прежнему предлагают старые и самые верные способы решения всех проблем — порча на банкротство и полный крах конкурентов, ритуалы зомбирования партнёров и клиентов и всегда популярные порчи на болезнь и смерть. Последняя, кстати, обойдётся не так уж дорого. За скромную сумму от 700 до 1100 долларов некий мастер высшей ритуальной магии, принимающий заказы по почте, обещает навечно упокоить конкурента. Причём оплату берёт после результата. Однако не гарантирует успех в случае, если жертва является публичным человеком или сама кое-что смыслит в чёрной магии. Для особо жаждущих денег существует и обряд продажи души дьяволу, правда, платит опять клиент, причём стоит обряд, проводимый некоей Фаридой, дорого, а цену без встречи она не раскрывает.

Решить проблемы с банками

Для тех же, кого кризис загнал совсем в безвыходное положение и денег на услуги магов особо нет, существует множество объявлений с бюджетными и бесплатными предложениями магической помощи, в том числе и решение проблем с банками. Колдунья София пообещала Лайфу совершенно бесплатную помощь в получении кредита. Для этого я лишь должна прислать в сообщении цвет моих глаз и размер обуви, а ещё кинуть 500 рублей на телефон, после чего кредит будет в кармане. На резонный вопрос, как же 500 рублей, если обещано бесплатно, магиня обиделась и сообщила, что будет делать моего двойника и работать с ним, деньги же пойдут двойнику и на покупку необходимых принадлежностей.

Потомственная ясновидящая Наталья, также помогающая "бесплатно", предложила уберечь нужный нам банк от возможной потери лицензии. Потратить придётся всего лишь 12 тысяч рублей — они пойдут на свечки и уплату монашкам, которые будут отмаливать банк в специальных ритуалах, а нашей фирме открывать денежные потоки. Правда, придётся предоставить имя, дату рождения и другие данные руководителя компании. Но для религиозных людей есть возможности ещё лучше.

Матушка Евдокия, представившаяся настоятельницей храма Матроны Московской, пообещала отмолить нашу фирму и решить проблемы с банком силами храма. Правда, после нескольких неудобных вопросов матушка несколько засомневалась и потребовала моё имя и имя директора фирмы для проведения предварительного ритуала, чтобы узнать, может ли вообще её храм помочь нашей фирме, поставив условие никуда не звонить и не искать другие храмы, пока не сообщит своё решение. В храме Святой Матроны, куда обратился Лайф после того, как матушка Евдокия пропала (вероятно, не смогла найти бухгалтерский баланс нашей компании), нам сообщили, что настоятельница у них действительно есть, но зовут её Феофания, а по поводу подобных объявлений им уже звонили не раз.

Впрочем, как выяснил Лайф, пропажа мага — вполне рядовое явление в бизнес-ритуалах: у многих магов, разместивших в Интернете свои предложения всего несколько месяцев назад, телефоны уже не обслуживаются.

Сменим сексуальную ориентацию

Впрочем, расширяется ассортимент не только бизнес-ритуалов, но и вполне стандартных. Например, недавно появился ещё один вид колдовских услуг, не относящийся к бизнесу, но вполне в духе времени — "однополый приворот". Видимо, сейчас он становится весьма актуален, так как есть колдуны, специализирующиеся исключительно на нём, на другие виды услуг они не размениваются. Маги не только приворожат желанную особу нетрадиционной ориентации, они ещё и гарантируют изменение ориентации вполне гетеросексуальных людей, ставших объектами вожделения гомосексуального заказчика. Колдунье Жанне, например, для этого достаточно лишь фото заказчика и объекта и три тысячи рублей, приём она ведёт на дому и даёт 100%-ную гарантию.

ОчУмелые ручки

Впрочем, один из магов, назвавшийся Алексом, дал Лайфу несколько бесплатных магических ритуалов, которые помогут бизнесу успешно пережить кризис, а простым людям — продвинуться по службе. Если, конечно, начальство не уволит за эти странные манипуляции, а клиенты не разбегутся в панике.

Для увеличения прибыли

Просверлите дыры в трёх мускатных орехах и нанижите их на зелёную нить, концы которой соедините вместе тройным узлом. Повесьте получившееся "ожерелье" над дверью своего офиса.

Для удачи в карьере

Смешайте сахарную пудру с травой тысячелистника. Рассыпьте несколько щепоток этого состава перед порогом своего офиса и вокруг помещения, в котором вы ведёте дела. А если у вас есть конкурент, рассыпьте вокруг его офиса измельчённую в порошок траву пустырника, смешанную со столовой содой.

Чтобы привлечь клиентов

Измельчите свежие листья базилика и залейте их кипятком. Когда вода остынет, разбрызгайте настой за порогом вашего офиса и вокруг всего здания, в котором вы ведёте дела. Внутри помещения нужно распылить настой корицы.