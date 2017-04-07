Следователи пришли в "Архыз" за кредитом Сбербанка

Сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве был задержан бывший бенефициар группы "Висма" (производитель минеральной воды "Архыз") Валерий Герюгов, сообщил Лайфу источник в полиции. Он подозревается в мошеннических действиях с кредитными ресурсами Сбербанка, выданными группе "Висма" (более семи эпизодов) два года назад. Господину Герюгову предъявлено обвинение по части 4 статье 159.1 Уголовного кодекса ("Мошенничество в сфере кредитования). По версии следствия, в 2012 году собственники и ряд руководителей группы "Висма", в том числе и лично господин Герюгов, организовали получение кредитов в Сбербанке на 1,8 млрд рублей, предоставив фальшивую финансовую отчётность подконтрольных им юридических лиц. После чего вывезли производственные линии и готовую продукцию, находящиеся в залоге (общей стоимостью 1,5 млрд рублей) в другие подконтрольные ему компании. На них же были и переоформлены лицензии на добычу воды (являлись в том числе обеспечением возвратности полученных кредитов) и перезаключены договоры со сбытчиками. В отношении же "Висмы" была начата процедура банкротства.

Если версия следствия будет подтверждена судом, господину Герюгову грозит до 10 лет лишения свободы. Связаться с его представителем сегодня не удалось.

В Сбербанке подтвердили, что обращались в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий с кредитными ресурсами, предоставленными группе "Висма", отказавшись от более подробных комментариев до окончания расследования. В банке отметили также, что для сохранения бизнеса по производству воды они совместно со стратегическим инвестором и местными органами власти предпринимают меры, направленные на сохранение работоспособности предприятия и защиту рабочих мест.

Как выяснил Лайф, в настоящий момент часть задолженности группы "Висма" была реализована по договору цессии стратегическому инвестору ООО "Дельта", который планирует сохранить предприятие и развивать производство.