НеДайБанку. Как банки повышают стоимость уже выданного кредита

Лайф собрал самые популярные способы, с помощью которых банк может повысить стоимость уже выданного кредита, и советы, как это исправить.

Редко какой банк не воспользуется шансом увеличить стоимость уже выданного кредита. А если уж он купил кредитный портфель у другого банка, то тут без неприятных сюрпризов для заёмщиков редко обходится. И если с отсутствием привычного уже клиентского сервиса банка-продавца ещё можно смириться, то если новый кредитор вдруг повысил процентную ставку или ежемесячный платёж — необходимо бороться.

Способ 1. Пересчитать проценты

Например, банк может пересчитать проценты. Дескать, тут ранее была техническая ошибка, и вот — ура! — мы её подправили, вы теперь должны платить нам больше. Так например, произошло с преподавателем московского вуза Ниной Щетининой. Изначально она брала ипотечный кредит в "Нордеа-банке", но тот продал его "Совкомбанку". Она с удивлением обнаружила, что вместо указанного в графике платежа в $450 "Совкомбанк" списал с её счета $553.

После заявления в банк лишнее вернули, не объяснив причин и не принеся извинений. Но на следующий месяц списали уже 200 "лишних" долларов, и заявление в этот раз не помогло. Пришёл ответ, что платёж увеличен на $200 из-за "начисленных дополнительно процентов за пользование кредитом". Попытка разобраться, за что и с какой стати были начислены "дополнительные проценты", успехом не увенчалась, сотрудники отделений и колл-центра "информацией не владеют", банк отвечает лишь в СМС и в Сети, последний ответ был таким: "Отложенная комиссия — это проценты, которые вами не были оплачены в рамках предоставленной вам ранее реструктуризации "Нордеа-банком". Реструктуризация действительно была, год назад, после чего "Нордеей" был составлен и успешно выполнялся клиентом новый график платежей, но "Совкомбанк" вдруг "нашёл" недостачу и решил, что теперь Нина должна платить ежемесячно на $200 больше, несмотря на график, рассчитанный "Нордеа-банком" аж до 2038 года.

— Банк не имеет права так делать, — говорит руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Виктор Климов. — График также является документом, если банк когда-то действительно ошибся в расчётах и предоставил клиенту такие условия — это проблема банка, а не клиента, пересчитывать и включать "недоплаченные проценты" он не может, и любой суд будет на стороне заёмщика, который может рассчитывать на компенсацию нанесённого ущерба.

В самом "Совкомбанке" не ответили на запрос Лайфа.

Способ 2. Насчитать дополнительные комиссии

Если "техническая" ошибка не находится, то вдруг выясняется, что по тарифам банка вы должны оплачивать новые услуги. С этим столкнулся москвич Станислав Смагин. Изначально он взял ипотеку в "Национальном резервном банке", которую потом выкупил банк "Дельтакредит". И тут выяснилось, что для того, чтобы отдать кредит банку, необходимо платить специальную комиссию в банке, а потом банк ещё и ввёл дополнительную комиссию за конвертацию рублей в доллары — для тех, кто брал валютную ипотеку и должен был выплачивать кредит в американской валюте.

— Раньше, признаться, я был недоволен своим банком, но когда мой долг передали в "Дельтакредит" — начался полный мрак и ужас, — говорит он. — Они себя позиционируют ипотечным банком № 1 — они имеют всего одну кассу на всю многомиллионную столицу. Более того, внести деньги в этой кассе невозможно без комиссии! Мало того что я плачу банку проценты за кредит, оплачиваю издержки по оценке квартиры и выдаче денег на кредит, оплачиваю ежегодно страховку, так я ещё должен оплатить комиссию за внесение денег! "Дельтакредит" предложил несколько вариантов внесения денег вне кассы, но все они были со скрытыми комиссиями и вытягивали деньги с клиентов. Например, можно было открыть счёт и выпустить карту в банке-партнёре, "Росбанке", и через них вносить! Но обслуживание карты платное и очень дорогое — это почти 2 тысячи рублей в год, а с подключением мобильного банка почти 3 тысячи рублей.

Станислава "спасли" друзья: у одной знакомой был зарплатный проект и карта "Росбанка", и она оплачивала его ипотеку со своей зарплатной карты.

— Но "Дельтакредит" на этом не остановился, и, когда взлетел доллар, они дополнительно ввели комиссию 2% за конвертацию из рублей в доллары (у меня была долларовая ипотека), — продолжает Станислав. — Поэтому мне пришлось квартиру продать, чтобы закрыть долларовую ипотеку и расстаться навсегда с "Дельтакредитом". В настоящее время я собираю документы, чтобы подать в суд на все их беззаконные и ужасные действия.

По мнению юристов, у него есть все шансы выиграть.

— Начисление дополнительной комиссии новым кредитором неправомерно, — говорит юрист бюро "Деловой фарватер" Марьяна Юхаранова. — У заёмщика есть хорошие шансы на выигрыш дела.

Способ 3. "Потерять" страховку

С этой ситуации оказался юрист из Ярославля Денис Курылев. Банк увеличил ставку по кредиту сразу на пять процентных пунктов, о чём он узнал, лишь совершив два своевременных платежа, из СМС с требованием погасить просроченную задолженность. В колл-центре ему сообщили, что ставку повысили, так как он не застраховал титул, жизнь и сам объект ипотеки, и предложили подъехать в офис банка и там же застраховать, но прежде оплатить долг. Однако у Дениса договор страхования имеется и оформлен он аж до 2041 года, и страховой платеж внесён. На что банк ответил, что у них другая информация.

— Это, скорее всего, ошибка банка, — говорит вице-президент "Первого тихоокеанского банка" Алексей Андрюшенков, — если клиент предоставит имеющиеся документы, договор страхования, платёжки и так далее, я уверен, что в 90% случаях банк извинится, признается в допущенной ошибке и вернёт излишние деньги, просрочки же банку невыгодны. Подобные вещи происходят в подавляющем большинстве случаев не по злому умыслу.

— Главное — необходимо сохранять все документы, платёжки и прочие документы, — советует Виктор Климов. — Если вам кажется, что ваши права нарушены, обращайтесь в банк с письменными претензиями и требуйте также официальных письменных ответов. Права потребителей в такого рода случаях официально защищает Роспотребнадзор, но и жалобы в ЦБ и на публичных форумах могут принести результат. Если же ничего не помогает — идите в суд.