Россияне побежали в обменники. Пора покупать валюту?

Спрос на валюту увеличился более чем на половину. Как правильно выбрать время для покупки, чтобы не потерять свои деньги.

Словесные интервенции чиновников правительства принесли результат: согласно свежей статистике Центробанка, объём покупки населением наличной иностранной валюты в банках в феврале увеличился на 57% по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Спрос на доллары вырос на 59%, а евро — на 54%, констатирует ЦБ. Всего в течение одного месяца россияне выкупили у банков наличной валюты сразу на $2,5 млрд. В среднем в ходе одной сделки покупают $1500, в то время как год назад в среднем покупали только $853.

— Увеличению объёма покупок валюты населением способствовали словесные интервенции Министерства финансов и Министерства экономического развития о том, что рубль сейчас слишком крепок по сравнению со своим фундаментальным значением и по этой причине в скором времени может ослабнуть, — констатирует младший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

При этом доллар продолжает дешеветь. С начала словесных интервенций правительства он подешевел более чем на три рубля. То есть все, кто вложился в американскую, поверив обещаниям правительства на ослабление рубля, уже потеряли в среднем 4–5 тысяч рублей с одной сделки.

Самые убыточные чиновники

Первым о том, что правительство намерено ослабить курс рубля, заговорил в конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов. Он прямо заявил, что сильный рубль — помеха для экономики, а промышленность "уже привыкла к курсу 60 рублей за доллар".

Дальнейшее укрепление приведёт к снижению конкурентоспособности. Курсовые колебания сейчас ни к чему Министр финансов России Антон Силуанов Фото: © L!FE/Анна Исакова

Тогда официальный курс доллара составлял 60,8 рубля, а на 12 апреля — 56,95 рубля за доллар. Соответственно, все, кто поверили в то, что правительство контролирует ситуацию с валютным курсом и не допустит чрезмерного усиления российской валюты, потеряли 5,77 тысячи рублей на одной средней сделке.

19 января своё слово сказал шеф господина Силуанова, первый вице-премьер Игорь Шувалов. Тогда доллар стоил 59,18 рубля. После того как он пообещал, что правительство намерено проводить закупки валюты для поддержания "слабого" рубля, стоимость доллара взлетела до 60,3 рубля, после чего начала вновь падать. Соответственно, те, кто купил доллары в день выступления господина Шувалова, потеряли 2,23 рубля с одного доллара. А потери с одной средней сделки составили 3,34 тысячи рублей.

Через месяц, 17 февраля, слово взял новый министр финансов Максим Орешкин.

Мы считаем, что то укрепление носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами Министр экономики России Максим Орешкин Фото: © L!FE/Марат Абулхатин

Официальный курс доллара на 17 февраля — 57,15 рубля. Это всего лишь на 20 копеек дороже, чем сейчас. Так что те, кто поверили господину Орешкину, потеряли в среднем 300 рублей с одной сделки.

Поймать зелёного

Впрочем, правительство и сейчас упорно уверяет, что доллар будет дешеветь. Согласно прогнозу Минэкономразвития, на текущий год прогнозируется средний курс в 64,4 рубля за доллар, а к 2020 году он достигнет 72,7 рубля. Эксперты с этим не согласны. Та же АКРА прогнозирует среднегодовой курс в 62,8 рубля за единицу американской валюты.

На какие же сигналы в первую очередь надо обратить внимание тем, кто намерен "поймать" самый выгодной момент для инвестиций в американскую валюту?

— Обращайте внимание на риторику правительства, динамику цен на нефть и доллар США, а также на внешнеполитическую ситуацию, — советует замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева. — Если цены на нефть падают, политическая напряжённость растёт, а в правительстве то и дело говорят о том, что сильный рубль не выгоден бюджету, то пора покупать. В качестве ориентира курса доллара можно взять отметку в 60 рублей, если доллар её с лёгкостью преодолеет в ближайшие дни, значит впереди более серьёзное падение рубля.

А что же говорит регулятор? Ведь согласно Конституции за курс национальной валюты отвечает Центробанк, а не правительство. А ЦБ советует расслабиться и получать удовольствие.