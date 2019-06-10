Бармен на своём примере показал, как за полгода стать бодибилдером, скинув 30 кг

Студенческая жизнь не щадит никого, и это пришлось опытным путём познать и Адаму Хиндли. За время учёбы парень немало набрал лишнего, но после окончания университета он решил серьёзно взяться за своё здоровье.

Сейчас Адаму 25. И сложно узнать в нём того пухляша, которым парень был раньше. Он рассказал, что вообще-то всегда питался правильно и ходил в спортзал, но университет внёс свои коррективы. Много времени уходило на учёбу, и пропускать весёлый студенческий опыт не хотелось, поэтому вечеринки и гулянки с друзьями свели посещения спортзала к минимуму.

А потом на втором курсе парень устроился на работу в бар, перед бесплатными шотами тут нельзя было устоять. В итоге Адам набрал лишний вес и после окончания университета решил, что стоит заняться собой. Парень переключился на здоровое питание и начал три раза в неделю посещать спортзал по 45 минут, пишет Daily Star.

После того как организм привык, Адам начал заниматься каждый день по два с половиной часа и урезал калорийность пищи. За полгода парень сбросил 30 килограммов и набрал мышечную массу. Но Адам пояснил, что интенсивные тренировки и такой рацион нужны только для подготовки к соревнованиям бодибилдеров.

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