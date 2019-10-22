Блогер показал 7 шагов для того, чтобы даже толстяк казался на фото подкачанным

2314

Кадр из видео © YouTube / Connor Murphy

Блогер и бодибилдер Коннор Мерфи рассказал и показал, как сделать серию фотографий "от пухляша к качку" всего за несколько минут.

Прочитав этот материал до конца, вы сможете делать так же, как и парень на фото ниже. Приблизительно

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Этого молодого человека зовут Коннор Мерфи, и он точно знает, как за считаные минуты сделать так, чтобы ваше телосложение выглядело совсем иначе. И для начала бодибилдер настоятельно советует избавиться от волос на теле.

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Шаг 1. Напрягите мышцы

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Шаг 2. Немного наклоните тело вперёд

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Шаг 3. Ракурс съёмки. Камера должна быть чуть выше уровня головы

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Шаг 4. Освещение. Источник света поместите сверху и спереди относительно объекта

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Шаг 5. Нанесите моментальный загар

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Шаг 6. Наберите как можно больше воздуха в грудь

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Шаг 7. Намажьтесь маслом. Если вы сделали все предыдущие пункты, останавливаться тут уже бессмысленно

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/XLSOoVlKXbw" target="_blank">Connor Murphy</a></p>

Огромная аудитория бодибилдера оценила его лайфхаки. За несколько дней видео набрало больше 2 миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев.

Врач рассказал, как заснуть всего за 1 минуту, и, похоже, это работает

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×