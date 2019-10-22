Блогер показал 7 шагов для того, чтобы даже толстяк казался на фото подкачанным

Блогер и бодибилдер Коннор Мерфи рассказал и показал, как сделать серию фотографий "от пухляша к качку" всего за несколько минут.

Прочитав этот материал до конца, вы сможете делать так же, как и парень на фото ниже. Приблизительно

Этого молодого человека зовут Коннор Мерфи, и он точно знает, как за считаные минуты сделать так, чтобы ваше телосложение выглядело совсем иначе. И для начала бодибилдер настоятельно советует избавиться от волос на теле.

Шаг 1. Напрягите мышцы

Шаг 2. Немного наклоните тело вперёд

Шаг 3. Ракурс съёмки. Камера должна быть чуть выше уровня головы

Шаг 4. Освещение. Источник света поместите сверху и спереди относительно объекта

Шаг 5. Нанесите моментальный загар

Шаг 6. Наберите как можно больше воздуха в грудь

Шаг 7. Намажьтесь маслом. Если вы сделали все предыдущие пункты, останавливаться тут уже бессмысленно

Огромная аудитория бодибилдера оценила его лайфхаки. За несколько дней видео набрало больше 2 миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев.

Врач рассказал, как заснуть всего за 1 минуту, и, похоже, это работает