Самая горячая медсестра, у которой вы бы не захотели выздоравливать

Даже после тяжёлых смен в больнице девушка находит два свободных часа, чтобы позаниматься спортом дома.

Медсестра-фитоняшка назвала одну вещь, которая отсутствует в её доме, благодаря чему она остаётся в такой отличной форме

Мужчины остаются в шоке, когда узнают что жительница Мельбурна может поднять вес больше, чем они

24-летняя Пейдж Миллс тренируется дома по два часа в день, даже несмотря на тяжёлые смены в больнице

После того как Пейдж закончила медицинский университет, она стала работать с пациентами, которым требуется реабилитация

Но, по её мнению, у неё всё равно остаётся много свободного времени, и всё благодаря тому, что у неё дома нет телевизионной антенны