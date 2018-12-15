Самая горячая медсестра, у которой вы бы не захотели выздоравливать

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Самая горячая медсестра, у которой вы бы не захотели выздоравливать

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Даже после тяжёлых смен в больнице девушка находит два свободных часа, чтобы позаниматься спортом дома.

Медсестра-фитоняшка назвала одну вещь, которая отсутствует в её доме, благодаря чему она остаётся в такой отличной форме

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bikerbiddie/" target="_blank">bikerbiddie</a></p>

Мужчины остаются в шоке, когда узнают что жительница Мельбурна может поднять вес больше, чем они

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bikerbiddie/" target="_blank">bikerbiddie</a></p>

24-летняя Пейдж Миллс тренируется дома по два часа в день, даже несмотря на тяжёлые смены в больнице

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bikerbiddie/" target="_blank">bikerbiddie</a></p>

После того как Пейдж закончила медицинский университет, она стала работать с пациентами, которым требуется реабилитация

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bikerbiddie/" target="_blank">bikerbiddie</a></p>

Но, по её мнению, у неё всё равно остаётся много свободного времени, и всё благодаря тому, что у неё дома нет телевизионной антенны

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bikerbiddie/" target="_blank">bikerbiddie</a></p>

Люди жалуются, что у них нет времени пойти в зал, но зато смотрят по два-три часа телевизор. Просто надо правильно расставлять приоритеты. Уход за больными показал мне, что не стоит принимать свои физические способности как должное

Пейдж Миллс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bikerbiddie/" target="_blank">bikerbiddie</a></p>

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