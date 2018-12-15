Самая горячая медсестра, у которой вы бы не захотели выздоравливать

Медсестра-фитоняшка назвала одну вещь, которая отсутствует в её доме, благодаря чему она остаётся в такой отличной форме
Мужчины остаются в шоке, когда узнают что жительница Мельбурна может поднять вес больше, чем они
24-летняя Пейдж Миллс тренируется дома по два часа в день, даже несмотря на тяжёлые смены в больнице
После того как Пейдж закончила медицинский университет, она стала работать с пациентами, которым требуется реабилитация
Но, по её мнению, у неё всё равно остаётся много свободного времени, и всё благодаря тому, что у неё дома нет телевизионной антенны
Люди жалуются, что у них нет времени пойти в зал, но зато смотрят по два-три часа телевизор. Просто надо правильно расставлять приоритеты. Уход за больными показал мне, что не стоит принимать свои физические способности как должное
Пейдж Миллс
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