Блогерша создавала иллюзию идеальной жизни в Instagram, а сама терпела побои

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Блогерша создавала иллюзию идеальной жизни в Instagram, а сама терпела побои

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27-летняя фитнес-модель Эстефания Перейра рассказала, что два года подвергалась насилию со стороны бойфренда. Девушка надеется, что её история поможет другим жертвам домашнего насилия избавиться от травмирующих отношений.

На своей странице в "Инстаграме" Эстефания Перейра поделилась шокирующими фотографиями с синяками и порезами. Модель призналась подписчикам, что долгое время подвергалась избиениям и психологическому насилию со стороны любимого мужчины.

<p>Фото © Instagram / stefy__pereirа</p>

Теперь я могу выложить их, потому что я начинаю чувствовать себя здоровой, моё сердце зажило и я в порядке

Эстефания Перейра

<p>Фото © Instagram / stefy__pereirа</p>

Эстефания рассказала, что сперва бойфренд ограничивался словесными издевательствами, но она не давала ему отпора и тогда он перешёл к рукоприкладству.

<p>Фото © Instagram / stefy__pereir</p>

Я была жертвой домашнего насилия с 24 до 26 лет. Это были два самых грустных года в моей жизни. Я чувствовала себя мёртвой внутри, но теперь я вижу жизнь по-другому и я люблю и уважаю себя

Эстефания Перейра

<p>Фото © Instagram / stefy__pereirа</p>

К сожалению, модель не уточнила, обратилась ли она в полицию или просто порвала с агрессивным бойфрендом. Тем не менее подписчики, которых у девушки больше 250 тысяч, горячо её поддержали.

<p>Фото © Instagram / stefy__pereirа</p>

Спасибо, что вы выжили и поделились этой историей. Я надеюсь, что женщины увидят это и поймут, что по-настоящему любящий человек никогда не причинит им вреда

Progressbyexample

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