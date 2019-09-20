Из Южной Кореи с любовью: 10 фото фитоняшки, которая замотивирует кого угодно

36-летняя Линда Воннаби из Сеула, Южная Корея, не всегда выглядела так потрясающе и имела 295 тыс. подписчиков в "Инстаграме". Всё началось с простого желания похудеть и привело к неожиданному успеху.

Типичный офисный работник Линда в свои 20 с чем-то лет решила, что собственная внешность её не устраивает.

Девушка на диетах похудела на 20 килограммов, но даже тогда лучше не стало — лишь начали торчать кости.

Поэтому Линда записалась в местный спортзал. Спустя некоторое время девушка заметила, что наконец-то она начала приближаться к своему идеалу.

Её преображение заметили и остальные. Кто раньше не одобрял решение Линды, начал спрашивать советы по тренировкам.

Сейчас девушка преподаёт в собственной студии, сотрудничает с Adidas и Cosmopolitan. Можно смело сказать, что ей удалось достигнуть невероятных высот.

С этой девушкой шутки плохи, ведь одно неверное слово — и вы в нокауте: 10 фото