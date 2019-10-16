Фитоняшка из Подмосковья показательно сожгла 50 бургеров и стала лишь посмешищем

Спортсменка и тренер Анастасия Сайдашева из Солнечногорска решила радикально бороться с неправильным питанием и поддержать здоровый образ жизни. Но особого позитива идея девушки не вызвала.

На днях в "Инстаграме" Анастасия выложила пост со своим манифестом и видео, на котором наглядно продемонстрировала, что случится с ненавистным фастфудом в будущем. На ролике девушка покупает в McDonald’s на 2400 рублей 50 бургеров, выносит их на улицу и сжигает рядом с рестораном в маленьком мангале. Всем своим видом фитоняшка демонстрирует своё неодобрение к жирной еде.

Под роликом Анастасия пояснила, что к ней часто обращаются люди с ожирением, которые не понимают, что во всём виноват дешёвый и вредный фастфуд. По мнению тренерши, масла в огонь подливает движение бодипозитива, которое призывает любить себя таким, какой ты есть. Правда, по словам Анастасии, выходит так, что бодипозитив относится исключительно к весу.

Подавление самокритичности масс — это попытка установления пищевой диктатуры, натуральный бодифашизм Анастасия Сайдашева

Своё антибодипозитивное движение фитоняшка назвала покороче — антибодифа, но по этому хештегу в соцсетях других записей пока не появилось. В комментариях — всех 15 — пользователи не сильно оценили идею Анастасии.

Лучше бы нуждающимся людям денежку перевели... Topcheak1

А "Маку" не пофиг, что делают с их бургерами после того, как за них заплатили?😊 Логичнее сжечь сам ресторан, это масштабно, эффектно и уж наверняка привлечёт внимание к проблеме 😅 Costofevil

Бодипозитив не поддерживает ожирение, а помогает людям смириться со своими, как им кажется, физическими недостатками. Нос картошкой, ноги кривые, грудь маленькая — вот это всё. Вы вообще не разбираетесь в теме, а всё туда же. Хайпанули немножечко? :) Lokid_halisa

Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело