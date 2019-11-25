Известную фитнес-модель убили, бросив её тело дома с двумя мешками наркотиков

Погибшую спустя сутки обнаружила её мать, заволновавшись, что Алондра Вильясено не отвечает на звонки. Женщина тут же вызвала полицию, но преступника пока найти не удалось.

Правоохранители прибыли в дом Алондры в Тихуане, Мексика, и начали расследование. По всем данным, нападение на 23-летнюю девушку произошло более суток назад. На теле было обнаружено несколько ножевых ранений и одно огнестрельное в голову. Рядом с Алондрой полицейские нашли два мешка с лёгкими наркотиками и гильзу, пишет Mirror.

Некоторое время девушка не отвечала на звонки матери, поэтому обеспокоенная родительница приехала к дочери домой. Там она и обнаружила тело убитой Алондры. Свидетели утверждают, что в день убийства видели, как из дома выбегал мужчина, который уехал на красной машине.

Алондра Вильясено работала в местном фитнес-центре тренером, пробуя себя и в блогинге. Девушка выкладывала на свою страничку видео упражнений и делилась результатами тренировок, отвечая на вопросы подписчиков и курируя их преображение.

Расследование ещё продолжается, но пока правоохранители не смогли задержать убийцу. И личность преступника, и его мотивы установить не удалось. Согласно официальным данным, в 2019 году погибло уже 155 девушек в этом штате Мексики.

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