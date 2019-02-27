Церемонию поднятия флага охватила паника, когда вместе с ним взлетел солдат

Солдат Рауль Мисал Флорес из штата Чиуауа, Мексика, участвовал в репетиции церемонии поднятия флага. Но что-то пошло не так. Парень зацепился ногой за полотнище и поднялся вместе с ним на высоту около шести метров. А когда флаг полностью раскрылся, мексиканец сорвался вниз под испуганные крики толпы и музыку военного оркестра.
Я думал, что умру, и думал о матери
Рауль Мисал Флорес
На помощь Раулю сразу поспешили посетители парка, пишет Daily Mail. Парня доставили в военный госпиталь, где медики диагностировали у него травмы груди и ног, а также ушиб лёгкого. К тому же парень сломал три ребра. Но врачи оценивают его состояние как стабильное. Проведать солдата приехал губернатор штата Хавьер Корраль, он пообещал помочь семье пострадавшего.
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