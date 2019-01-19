Российские звёзды включились в челлендж и показали, как выглядели 10 лет назад

Ксения Собчак
В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно
Ксения Собчак
Дмитрий Шепелев
Давно пора признаться: я — Бенджамин Баттон
Дмитрий Шепелев
Анастасия Решетова
Сати Казанова
Мне гораздо-гораздо больше по душе Сати-2018, чем Сати-2008!
Сати Казанова
Стас Пьеха
2008–2018... 28–38. Тогда я искал свободу вовне. Сегодня ищу её внутри... Неизменным остаётся лишь одно — поиск любви
Стас Пьеха
Анфиса Чехова
Десять лет разницы между фото, столько воды утекло и дров наломано, столько изменений, а поза всё та же
Анфиса Чехова
Валерия
НУ КАК НЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ТАКОМ ФЛЕШМОБЕ, 2009–2019? Говорят, что чем старше женщина, тем короче юбка. Вот, к примеру, на обоих фото юбки вообще нет, а шорты 2009 г. гораздо короче тех, что на фото справа
Валерия
Юлия Савичева
Привет всем! Как-то так. Решила поучаствовать
Юлия Савичева
Лиза Арзамасова
Ну и я решила поучаствовать
Лиза Арзамасова
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