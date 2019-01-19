Российские звёзды включились в челлендж и показали, как выглядели 10 лет назад

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Российские звёзды включились в челлендж и показали, как выглядели 10 лет назад

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Instagram захватил новый челлендж: пользователи выкладывают фотографии десятилетней давности с хештегом #10yearschallenge. Знаменитости не остались в стороне и тоже показали, как выглядели в конце 2000-х.

Ксения Собчак

<p>Фото © Instagram / xenia_sobchak</p>

В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно

Ксения Собчак

Дмитрий Шепелев

<p>Фото © Instagram / dmitryshepelev</p>

Давно пора признаться: я — Бенджамин Баттон

Дмитрий Шепелев

Анастасия Решетова

<p>Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova</p>

Сати Казанова

<p>Фото © Instagram / satikazanova</p>

Мне гораздо-гораздо больше по душе Сати-2018, чем Сати-2008!

Сати Казанова

Стас Пьеха

<p>Фото © Instagram / wolfieha</p>

2008–2018... 28–38. Тогда я искал свободу вовне. Сегодня ищу её внутри... Неизменным остаётся лишь одно — поиск любви

Стас Пьеха

Анфиса Чехова

<p>Фото © Instagram / achekhova</p>

Десять лет разницы между фото, столько воды утекло и дров наломано, столько изменений, а поза всё та же

Анфиса Чехова

Валерия

<p>Фото © Instagram / valeriya</p>

НУ КАК НЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ТАКОМ ФЛЕШМОБЕ, 2009–2019? Говорят, что чем старше женщина, тем короче юбка. Вот, к примеру, на обоих фото юбки вообще нет, а шорты 2009 г. гораздо короче тех, что на фото справа

Валерия

<p>Фото © Instagram / mr.alexsparrow</p>

Юлия Савичева

<p>Фото © Instagram / yuliasavicheva</p>

Привет всем! Как-то так. Решила поучаствовать

Юлия Савичева

Лиза Арзамасова

<p>Фото © Instagram / liza_arzamasova</p>

Ну и я решила поучаствовать

Лиза Арзамасова

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