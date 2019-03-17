От России до Индии. Мусорный челлендж, который изменит мир к лучшему: 10 фото

Обычно флешмобы создают, чтобы развлечь пользователей Сети, но этот совсем не смешной, а очень серьёзный и даже трогательный. Люди со всего мира объединились под хештегом #trashtag, решив хоть как-то помочь нашей планете. Для этого не надо сдавать деньги — просто уберите мусор, пишет Bored Panda.

Условия челленджа просты: нужно сфотографировать очень мусорное место, а затем его же, но уже убранным. Казалось бы, развлечение на любителя, но в Интернете идею внезапно подхватили, соцсети заполонили коллажи со всех уголков земли.

"Вот мой вклад в челлендж. Мы с семьёй решили убрать пляж" (Гонконг, Китай).

Не все герои носят плащи. Этот парень — из Непала.

Бухта Манила в Филиппинах считается одной из самых грязных в мире. Закон о её уборке был принят давно, но наконец-то появились первые подвижки.

Около 500 волонтёров помогли убрать этот пляж в Мумбаи, Индия. Отсюда вывезли 5000 тонн мусора.

Школьники из Нагаленда, Индия, приняли вызов!

"Присоединяемся к челленджу. Перед летом пойдём убирать то, что люди накидали за зиму" (Санкт-Петербург).

"Моей тёте 70 лет, и до пенсии она преподавала в школе. Теперь она делает такие таблички и постоянно убирается в нашем районе" (Нью-Йорк, США).

"Берег реки Потомак в Вашингтоне, США. Мы должны убирать имеющийся беспорядок, но нужно отказаться от пластика".

"Я волонтёрю в организации, занимающейся вот такой уборкой города. Мы расчищаем места, о которых официальные службы забывают. Всем мира!"

Берег Умгени, ЮАР. Сюда стекается мусор со всей реки, и пользователь Сети каждый месяц его убирает.

Флешмоб настолько понравился пользователям, что у него появились свои ответвления для некоторых стран. Например, в Латинской Америке есть хештег #basurachallenge, на котором молодёжь убирает мусор и делает селфи. Но не всё так радужно. Среди снимков со всего мира нередко встречаются фейки — либо старые фото, либо принадлежащие клининговым компаниям.