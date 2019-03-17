От России до Индии. Мусорный челлендж, который изменит мир к лучшему: 10 фото

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От России до Индии. Мусорный челлендж, который изменит мир к лучшему: 10 фото

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Обычно флешмобы создают, чтобы развлечь пользователей Сети, но этот совсем не смешной, а очень серьёзный и даже трогательный. Люди со всего мира объединились под хештегом #trashtag, решив хоть как-то помочь нашей планете. Для этого не надо сдавать деньги — просто уберите мусор, пишет Bored Panda.

Условия челленджа просты: нужно сфотографировать очень мусорное место, а затем его же, но уже убранным. Казалось бы, развлечение на любителя, но в Интернете идею внезапно подхватили, соцсети заполонили коллажи со всех уголков земли.

"Вот мой вклад в челлендж. Мы с семьёй решили убрать пляж" (Гонконг, Китай).

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/getyerfix/status/1104577837737144320" target="_blank">getyerfix</a></p>

Не все герои носят плащи. Этот парень — из Непала.

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/kelllvvviiinnn/status/1104525006648815616" target="_blank">kelllvvviiinnn</a></p>

Бухта Манила в Филиппинах считается одной из самых грязных в мире. Закон о её уборке был принят давно, но наконец-то появились первые подвижки.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/azi6dk/trashtag_manila_bay_has_been_considered_one_of/" target="_blank">alex_lavigne</a></p>

Около 500 волонтёров помогли убрать этот пляж в Мумбаи, Индия. Отсюда вывезли 5000 тонн мусора.

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/rcc_pipes/status/1104785885009108992" target="_blank">rcc_pipes</a></p>

Школьники из Нагаленда, Индия, приняли вызов!

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/p/Bu3bOFxnUSy/" target="_blank">east.mojo</a></p>

"Присоединяемся к челленджу. Перед летом пойдём убирать то, что люди накидали за зиму" (Санкт-Петербург).

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/p/Bu3aKahjvOG/" target="_blank">horses_spb</a></p>

"Моей тёте 70 лет, и до пенсии она преподавала в школе. Теперь она делает такие таблички и постоянно убирается в нашем районе" (Нью-Йорк, США).

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/azhomf/my_aunt_is_a_70_year_old_retired_school_teacher/" target="_blank">WAYTOOMELO</a></p>

"Берег реки Потомак в Вашингтоне, США. Мы должны убирать имеющийся беспорядок, но нужно отказаться от пластика".

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/RMcNeil2105/status/1104795472206725121" target="_blank">RMcNeil2105</a></p>

"Я волонтёрю в организации, занимающейся вот такой уборкой города. Мы расчищаем места, о которых официальные службы забывают. Всем мира!"

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/azp5m9/trashtag_theres_an_organisation_i_volunteer_at/" target="_blank">RafayMirza</a></p>

Берег Умгени, ЮАР. Сюда стекается мусор со всей реки, и пользователь Сети каждый месяц его убирает.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/azip4n/weve_picked_up_tons_from_durban_beaches_over_the/" target="_blank">kingluc79</a></p>

Флешмоб настолько понравился пользователям, что у него появились свои ответвления для некоторых стран. Например, в Латинской Америке есть хештег #basurachallenge, на котором молодёжь убирает мусор и делает селфи. Но не всё так радужно. Среди снимков со всего мира нередко встречаются фейки — либо старые фото, либо принадлежащие клининговым компаниям.

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