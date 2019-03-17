От России до Индии. Мусорный челлендж, который изменит мир к лучшему: 10 фото

Условия челленджа просты: нужно сфотографировать очень мусорное место, а затем его же, но уже убранным. Казалось бы, развлечение на любителя, но в Интернете идею внезапно подхватили, соцсети заполонили коллажи со всех уголков земли.
"Вот мой вклад в челлендж. Мы с семьёй решили убрать пляж" (Гонконг, Китай).
Не все герои носят плащи. Этот парень — из Непала.
Бухта Манила в Филиппинах считается одной из самых грязных в мире. Закон о её уборке был принят давно, но наконец-то появились первые подвижки.
Около 500 волонтёров помогли убрать этот пляж в Мумбаи, Индия. Отсюда вывезли 5000 тонн мусора.
Школьники из Нагаленда, Индия, приняли вызов!
"Присоединяемся к челленджу. Перед летом пойдём убирать то, что люди накидали за зиму" (Санкт-Петербург).
"Моей тёте 70 лет, и до пенсии она преподавала в школе. Теперь она делает такие таблички и постоянно убирается в нашем районе" (Нью-Йорк, США).
"Берег реки Потомак в Вашингтоне, США. Мы должны убирать имеющийся беспорядок, но нужно отказаться от пластика".
"Я волонтёрю в организации, занимающейся вот такой уборкой города. Мы расчищаем места, о которых официальные службы забывают. Всем мира!"
Берег Умгени, ЮАР. Сюда стекается мусор со всей реки, и пользователь Сети каждый месяц его убирает.
Флешмоб настолько понравился пользователям, что у него появились свои ответвления для некоторых стран. Например, в Латинской Америке есть хештег #basurachallenge, на котором молодёжь убирает мусор и делает селфи. Но не всё так радужно. Среди снимков со всего мира нередко встречаются фейки — либо старые фото, либо принадлежащие клининговым компаниям.
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