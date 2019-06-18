От выпитой кислоты до погребения заживо. 5 фокусов, которые пошли не по плану

Родственники иллюзиониста Чанчала Лахири, также известного под псевдонимом Волшебник Мандрейк, хотели бы повернуть время вспять и помешать ему выполнить тот злосчастный трюк. 40-летнего мужчину нашли мёртвым после того, как он попытался высвободиться из ящика, находящегося под водой. Чанчала был закован в цепи и связан верёвками. И, похоже, справиться с ними ему не удалось. Лайф вспомнил ещё 4 жестоких случая, когда фокусы шли не по плану.

Японскую "принцессу" пронзили 10-метровым мечом

У японской иллюзионистки, известной под псевдонимом Принцесса Тенко, было всего несколько минут, чтобы выбраться, прежде чем 10-метровые мечи пронзят коробку. Однако в 2007 году трюк пошёл не по плану. И в итоге лезвия попали в щёку девушки и в область рёбер. К счастью, она осталась жива.

Поклонник Гудини, раздавленный в гробу

Джозеф Буррус, который отчаянно пытался подражать своему герою Гудини, умер на Хэллоуин в 1990 году. Мужчина пытался выполнить трюк под названием "Похоронен заживо". 32-летний иллюзионист лежал в прозрачном гробу, когда его опустили в яму. Затем её залили бетоном, однако стенки гроба не выдержали такой нагрузки. В итоге мужчина был раздавлен под тяжестью цемента в Калифорнии, США.

Участник шоу талантов выпил кислоту

В 2015 году полуфиналист вьетнамского шоу Got Talent устроил "кислотный тест", в ходе которого он должен был отличить среди пяти стаканов один, в котором находилась кислота. Однако интуиция подвела Тран Тан Фата. И, сделав глоток опасного вещества, он тут же начал выплёвывать жидкость. Парень был доставлен в больницу с ожогами второй степени.

Ведущая, которой проткнули руку гвоздём в прямом эфире

В 2016 году польская телеведущая Маржена Рогальская согласилась поучаствовать в фокусе во время утреннего шоу. Трюк заключался в том, что она должна была ударить по бумажному пакету, в одном из которых лежал гвоздь. Однако иллюзионист не справился, и в итоге девушку госпитализировали.

Журналистка совершила смешную ошибку в прямом эфире, выбежав не вовремя в кадр