Чемпион "Формулы-1" раскрыл тайну своей пышной шевелюры, но фанатов не проведёшь

Пятикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон выложил в "Инстаграм" видео, сделанное во время сушки волос феном в номере отеля. На записи видно, как развевается его пышная шевелюра, хотя раньше знаменитый гонщик не мог похвастаться густой растительностью на голове, сообщает Daily Mail. По словам 34-летнего британца, секрет — в правильном уходе за волосами.
Раньше я мыл волосы мылом, по три раза в день. В итоге они начали истончаться. Я пошел к специалисту, который сказал мне, что, если я не начну ухаживать за волосами должным образом, я их потеряю. Теперь я использую только качественные средства
Льюис Хэмилтон
Однако подписчики Хэмилтона отнеслись к его посту с иронией. Они начали оставлять к видео шутливые и даже язвительные комментарии, предположив, что на самом деле гонщик обратился за помощью к хирургам.
Лазерная терапия тоже помогает, верно?
t_drew476
Можно просто пересадить волосы, как ты и сделал!
netherlandsf1
Чувак, я люблю тебя, ты один из лучших, но у твоих волос явное преимущество
robrodgers74
В 2012 году он был почти лысым. А ещё говорят, что не в деньгах счастье
no_maschenko
Стоит отметить, что видео Хэмилтона с феном набрало 1,9 млн просмотров и более 5 тысяч комментариев.
Как бы выглядели исторические личности со сбритыми висками и гелем на волосах