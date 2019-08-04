Чемпион "Формулы-1" раскрыл тайну своей пышной шевелюры, но фанатов не проведёшь

Льюис Хэмилтон рассказал о том, как ему удалось сохранить и приумножить волосы на голове, но поклонники не поверили гонщику и выдвинули свою версию.

Пятикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон выложил в "Инстаграм" видео, сделанное во время сушки волос феном в номере отеля. На записи видно, как развевается его пышная шевелюра, хотя раньше знаменитый гонщик не мог похвастаться густой растительностью на голове, сообщает Daily Mail. По словам 34-летнего британца, секрет — в правильном уходе за волосами.

Раньше я мыл волосы мылом, по три раза в день. В итоге они начали истончаться. Я пошел к специалисту, который сказал мне, что, если я не начну ухаживать за волосами должным образом, я их потеряю. Теперь я использую только качественные средства Льюис Хэмилтон

Однако подписчики Хэмилтона отнеслись к его посту с иронией. Они начали оставлять к видео шутливые и даже язвительные комментарии, предположив, что на самом деле гонщик обратился за помощью к хирургам.

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В 2012 году он был почти лысым. А ещё говорят, что не в деньгах счастье no_maschenko

Стоит отметить, что видео Хэмилтона с феном набрало 1,9 млн просмотров и более 5 тысяч комментариев.

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