Тест: Можно ли отличить фото, сделанные на iPhone 11 Pro и на камеру за 800 тыс.

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Кадры из видео © YouTube / Photoshop Dad

Джош Росси, фотограф и блогер, сравнил новый iPhone 11 Pro со своей камерой Fuji GFX 100 стоимостью около 800 тысяч рублей, чтобы понять, что снимает лучше. И хоть результат кажется очевидным, реальность от ожиданий несколько отличается.

Профессионалы всегда с пренебрежением относились к мобильной фотографии. На это у них есть пара весомых аргументов. При том что они вооружены дорогой техникой, им сложно всерьёз воспринимать кадры, сделанные на сравнительно бюджетные гаджеты, основной функцией которых съёмка даже не является.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

С каждым годом производители смартфонов выпускают на рынок новые гаджеты, где камера постоянно совершенствуется. Ситуация зашла так далеко, что сейчас лишь специалист сможет отличить кадр, сделанный на телефон от того, что был снят на камеру.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

Фотограф Джош Росси решил провести эксперимент. Он взял свою 100-мегапиксельную камеру и новый iPhone 11 Pro. Сделал пару одинаковых кадров, обработал их и сравнил. Осталось только понять, какая фотография на что была сделана. А вы сможете?

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

По словам Росси, Fujifilm GFX 100 — "одна из лучших камер на сегодняшний день". Он думал, что фотоаппарат выиграет в этой игре всухую, однако так просто сдаваться iPhone не собирался.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

Вы приняли решение, какие фото были сделаны на камеру, а какие — на iPhone? Ответы — ниже

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

Стоимость iPhone 11 Pro варьируется от 90 до 130 тысяч рублей — в зависимости от того, какой объём памяти вы выберете. Цены на камеру Fuji GFX 100, на которую снимал Джош, начинаются от 770 рублей. Приличная разница, особенно если учесть, что непрофессионалу заметить разницу в фотографиях, сделанных с помощью этих гаджетов, практически невозможно.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

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<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Crin7o0SAw" target="_blank">Photoshop Dad</a></p>

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