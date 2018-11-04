Разуйте глаза! 7 необычных фото, которые доказывают, что мир гораздо шире

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Разуйте глаза! 7 необычных фото, которые доказывают, что мир гораздо шире

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Французский художник находит в обычных вещах совершенно разные силуэты и портреты.

Художник Фабьен Баррау живёт во Франции и в основном работает с крупными брендами, помогая им при создании рекламы.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fabienbarrau/" target="_blank">fabienbarrau</a></p>

Но в свободное время его просто не узнать. Мужчина экспериментирует с парейдолией — разновидностью зрительных иллюзий.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fabienbarrau/" target="_blank">fabienbarrau</a></p>

Например, вы можете различить лицо на стволе дерева или фигуры животных в облаках.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fabienbarrau/" target="_blank">fabienbarrau</a></p>

Но у Фабьена задача гораздо сложнее — он различает портреты в пейзажах, которые фотографирует с помощью дрона.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fabienbarrau/" target="_blank">fabienbarrau</a></p>

Например, над этой совой художнику пришлось поработать в общей сложности 60 часов.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fabienbarrau/" target="_blank">fabienbarrau</a></p>

А этот маленький островок действительно существует. Запоминайте — Нормандия, на севере Франции.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fabienbarrau/" target="_blank">fabienbarrau</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fabienbarrau/" target="_blank">fabienbarrau</a></p>

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