Не смотри назад! 8 жутких фото, к которым лучше никогда не приглядываться

Читайте также

Не смотри назад! 8 жутких фото, к которым лучше никогда не приглядываться

1384
После просмотра этих жутких фотографий вам наверняка будут сниться кошмары. Особенно если вы вглядитесь, что же скрывается на заднем плане.

На этом фото все кажутся счастливыми, однако мать ещё не догадывается, на чём или на ком она сидит.

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

Группа музыкантов позирует для фото со своими инструментами, но один из них выбрал кое-что посерьёзнее...

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

Мужчина делает селфи со своей сестрой, пока на них смотрит отражение.

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

Специалист по борьбе с вредителями радуется, что поймал крысу, но в ловушке оказался он сам.

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

Эта девушка одиноко сидит в парке и не подозревает, что кое-кто ей уже составил компанию.

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

Все малыши любят позировать перед камерой, но отражение в зеркале — ещё больше.

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

Девушка ошибочно думала, что сфотографирует только себя.

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

Нет, это просто фотография огромного экскаватора — водитель каким-то образом пропал со снимка.

<p>Фото © SplitPics.UK</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×