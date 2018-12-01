Не смотри назад! 8 жутких фото, к которым лучше никогда не приглядываться

После просмотра этих жутких фотографий вам наверняка будут сниться кошмары. Особенно если вы вглядитесь, что же скрывается на заднем плане.

На этом фото все кажутся счастливыми, однако мать ещё не догадывается, на чём или на ком она сидит.

Группа музыкантов позирует для фото со своими инструментами, но один из них выбрал кое-что посерьёзнее...

Мужчина делает селфи со своей сестрой, пока на них смотрит отражение.

Специалист по борьбе с вредителями радуется, что поймал крысу, но в ловушке оказался он сам.

Эта девушка одиноко сидит в парке и не подозревает, что кое-кто ей уже составил компанию.

Все малыши любят позировать перед камерой, но отражение в зеркале — ещё больше.

Девушка ошибочно думала, что сфотографирует только себя.

Нет, это просто фотография огромного экскаватора — водитель каким-то образом пропал со снимка.