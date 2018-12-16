Обычное фото выглядит как оптическая иллюзия и взрывает мозг пользователям

Очередная оптическая иллюзия смутила пользователей Сети, несмотря на то что автор снимка сразу раскрыл все карты, не желая, чтобы комментаторы ломали головы.

Загадкой на reddit поделился юзер из Эфиопии с ником morphdarko. Он написал про интересный эффект на фотографии: столб между парнями будто разделяет фото на две части, создавая иллюзию того, что оно склеено из двух разных снимков. Парень сразу сказал, что это не так.

Столб на этом фото будто делит его на два снимка morphdarko

Но это не помешало некоторым пользователям сомневаться в правдивости слов автора, даже после того как появились объяснения, что такой эффект создаётся из-за освещения. Автор рассказал, что сделал снимок в Адис-Абебе, где отмечался День без автомобиля. Ему показался странным момент, когда люди в тишине шли к свету, и он решил его запечатлеть. Фото за сутки набрало почти 70 тыс. лайков и около 500 комментариев.

Даже после того как я прочёл описание, мне потребовалось некоторое время, чтобы воспринять это как одно фото seriouslynowayever

Я даже не понял, о чём ты говоришь. Действительно думал, что это разные снимки ushpopism

Я думаю, что свет — лучшая иллюзия: слева всё выглядит солнечным, а справа — будто дождь ginzing