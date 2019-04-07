Бывшая жена решила, что развод — это не меньший праздник, и закатила фотосессию

47-летняя жительница США развелась с супругом после 13 лет брака и приняла участие в фотосессии, чтобы отпраздновать начало новой главы в своей жизни. Получившиеся фотографии вмиг завоевали популярность у пользователей Сети.

Счастливыми свадебными фотосессиями уже никого не удивишь. Мари Лолис решила, что развод — не менее радостное событие. Вместе с женой своего брата, которая работает профессиональным фотографом, она сделала несколько кадров — и они сразу же разлетелись по Сети, сообщает Daily Mail.

В одной руке Мари Лолис держит свидетельство о разводе, а в другой — табличку с надписью: "Я бы пожелала тебе всего самого лучшего, но лучшее у тебя уже было". Затем она разбивает каблуком стекло фоторамки, в которую вставлена свадебная фотография. Сам снимок Мари, естественно, сожгла.

Фотографии Мари собрали 10 тысяч лайков и 6 тысяч комментариев на "Фейсбуке", а когда их выложили в "Твиттере", лайки стали исчисляться десятками тысяч. Бывший муж Мари увлёкся наркотиками и сейчас уже не в первый раз сидит в тюрьме — неудивительно, что радость женщины по поводу развода разделило так много людей.