Лавочники, которые не закрылись, несмотря ни на что: 15 атмосферных фото

Владимир Антаки назвал серию этих фотографий "Стражи". Фотограф сравнивает частные магазинчики с храмами: это места с особой атмосферой, самобытные и уникальные, не то что современные гипермаркеты. Он считает, что люди, работающие там, — стражи традиций и истории города. Кажется, что в наше время всё что угодно можно купить онлайн, но только не человеческое отношение, любовь к своему делу и участие, которое видно в глазах этих людей.
Марио Антонио Эрнандес Эскамилья, скульптор и реставратор из Мексики
Джайнул Абедин, продавец в газетном киоске в Нью-Йорке
Фуад Панайот, владелец магазина тканей из Бейрута
Билл Каспер, владелец музыкального магазина в Нью-Йорке
Петер Першель, часовщик из Бордо
Мари Гань, антиквар из Монреаля
Кертис Энтони, продавец велосипедов в Филадельфии
Конрад Сарр, сапожник из Парижа
Дэвид Френч, антиквар из Лондона
Доминик Пераццино, барбер из Монреаля
Анри Лоне, кукольный доктор из Парижа
Лорена Аголи, владелец сапожной мастерской в Торонто
Роберт Перри, владелец бара в Филадельфии
Мехмет Озтекин, владелец ремонтной мастерской для граммофонов из Стамбула
Чарльз Нери, владелец антикварного магазина в Филадельфии
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