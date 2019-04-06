Лавочники, которые не закрылись, несмотря ни на что: 15 атмосферных фото

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Лавочники, которые не закрылись, несмотря ни на что: 15 атмосферных фото

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Фото: © Instagram/guardiansphoto

Фотограф из Канады Владимир Антаки объездил весь мир, фотографируя владельцев небольших частных лавочек и мастерских. Они не сдаются под натиском крупных торговых сетей и продолжают вкладывать в своё дело душу.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Владимир Антаки назвал серию этих фотографий "Стражи". Фотограф сравнивает частные магазинчики с храмами: это места с особой атмосферой, самобытные и уникальные, не то что современные гипермаркеты. Он считает, что люди, работающие там, — стражи традиций и истории города. Кажется, что в наше время всё что угодно можно купить онлайн, но только не человеческое отношение, любовь к своему делу и участие, которое видно в глазах этих людей.

Марио Антонио Эрнандес Эскамилья, скульптор и реставратор из Мексики

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Джайнул Абедин, продавец в газетном киоске в Нью-Йорке

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Фуад Панайот, владелец магазина тканей из Бейрута

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Билл Каспер, владелец музыкального магазина в Нью-Йорке

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Петер Першель, часовщик из Бордо

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Мари Гань, антиквар из Монреаля

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Кертис Энтони, продавец велосипедов в Филадельфии

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Конрад Сарр, сапожник из Парижа

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Дэвид Френч, антиквар из Лондона

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Доминик Пераццино, барбер из Монреаля

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Анри Лоне, кукольный доктор из Парижа

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Лорена Аголи, владелец сапожной мастерской в Торонто

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Роберт Перри, владелец бара в Филадельфии

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Мехмет Озтекин, владелец ремонтной мастерской для граммофонов из Стамбула

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

Чарльз Нери, владелец антикварного магазина в Филадельфии

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guardiansphoto/" target="_blank">guardiansphoto</a></p>

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