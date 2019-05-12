Фотограф изменил родной Гонконг так, что теперь он будет сниться вам в кошмарах

Графический дизайнер и фотограф Томми Фанг родился в Гонконге, но вырос в Венесуэле.

Вернувшись в родной город, он заметил, что люди там какие-то несчастные и встревоженные. Томми решил добавить в сложную и динамичную жизнь Гонконга немного сюрреалистичного юмора, и город на его фотографиях заиграл новыми красками.

В сети "Инстаграм" фотограф Томми Фунг с ником SurrealHK выкладывает сюрреалистичные фото и имеет уже 41 тысячу подписчиков

Фунг часто сам появляется на своих работах

Он мастерски играет со зданиями, людьми, транспортом и природой, превращая город в плод своего воображения

Фотограф также использует свои художественные работы, чтобы привлечь внимание аудитории к экологическим проблемам

Фунга волнует загрязнение морской среды, социальные проблемы, политика городских властей Гонконга

Но прежде всего он помогает аудитории со всего мира открыть для себя красоту и разнообразие Гонконга

И в то же время он поощряет местных жителей попробовать что-то новенькое и необычное

Фунг делает фото, отражающие его идеи, и сам обрабатывает их в графическом редакторе

Как правило, одна работа сочетает в себе два или три кадра, сделанных в разных местах Гонконга

Редактирование каждой фотографии занимает не менее 6 часов, но результат того стоит