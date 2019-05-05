15 фото из старых альбомов, после которых дети были в шоке: "Пап, мам, это вы?"

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15 фото из старых альбомов, после которых дети были в шоке: "Пап, мам, это вы?"

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Фото: © Reddit/PizzaForElevenses, Reddit/HerViciousSmile

Пользователи Reddit наткнулись на старые альбомы родителей и были крайне удивлены. Оказалось, что их папы и мамы не такие уж правильные, какими пытаются казаться. Рыбалка на атомной лодке, евротур на байке — это лишь малая часть того, что родители вытворяли в молодости!

В 1984 году моя мама была единственной девушкой на курсе для сварщиков.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/lizzyhaze" target="_blank">lizzyhaze</a></p>

Летом 1983 года мой отец прыгал в Тихий океан, используя в качестве вышки подводную лодку.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/MightyCornDog" target="_blank">MightyCornDog</a></p>

В 1973 году мой отец переправил свой байк через океан и проехал на нём всю Европу.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/lionhearted828/" target="_blank">lionhearted828</a></p>

Моя мама и её доска для сёрфинга, 1980 год.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/HerViciousSmile/" target="_blank">HerViciousSmile</a></p>

Вот как выглядел мой папа в 1988 году.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/thetommy4" target="_blank">thetommy4</a></p>

В 1976 году мой отец тайком сбежал из дома в Калифорнии и проехал на автобусе 36 часов, чтобы поучаствовать в родео в Техасе.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/PizzaForElevenses" target="_blank">PizzaForElevenses</a></p>

В 80-х моя мама служила в армии и была пилотом вертолёта.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/completedesaster" target="_blank">completedesaster</a></p>

В 1966 году мой отец рыбачил, сидя на атомной подводной лодке.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/vbisbest" target="_blank">vbisbest</a></p>

Мои родители были самыми стильными ребятами в 80-х.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/GenghisKhan5" target="_blank">GenghisKhan5</a></p>

Мой отец на легендарном благотворительном фестивале Live Aid в 1985 году.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/lupackid" target="_blank">LupacKid</a></p>

В 1973 году моя 15-летняя мама, несмотря на сломанную руку, поехала на концерт группы The Allman Brothers Band.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/TheCKBandit" target="_blank">TheCKBandit</a></p>

У моего отца есть фото, как он завалил Чака Норриса.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/LanaDelRayquaza/" target="_blank">LanaDelRayquaza</a></p>

На этом снимке, сделанном в районе 1980 года, моя мама стоит на руках на двух скейтбордах сразу.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/nirokie" target="_blank">Nirokie</a></p>

80-е годы, мой отец сражался против армии Саддама Хусейна и устроил себе перекур.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/iAmReginaPhalange" target="_blank">iAmReginaPhalange</a></p>

Автопортрет моего отца, сделанный в 80-е годы, выглядит как обложка крутого музыкального альбома.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Daisy-Navidson" target="_blank">Daisy-Navidson</a></p>

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