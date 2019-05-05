15 фото из старых альбомов, после которых дети были в шоке: "Пап, мам, это вы?"

Пользователи Reddit наткнулись на старые альбомы родителей и были крайне удивлены. Оказалось, что их папы и мамы не такие уж правильные, какими пытаются казаться. Рыбалка на атомной лодке, евротур на байке — это лишь малая часть того, что родители вытворяли в молодости!

В 1984 году моя мама была единственной девушкой на курсе для сварщиков.

Летом 1983 года мой отец прыгал в Тихий океан, используя в качестве вышки подводную лодку.

В 1973 году мой отец переправил свой байк через океан и проехал на нём всю Европу.

Моя мама и её доска для сёрфинга, 1980 год.

Вот как выглядел мой папа в 1988 году.

В 1976 году мой отец тайком сбежал из дома в Калифорнии и проехал на автобусе 36 часов, чтобы поучаствовать в родео в Техасе.

В 80-х моя мама служила в армии и была пилотом вертолёта.

В 1966 году мой отец рыбачил, сидя на атомной подводной лодке.

Мои родители были самыми стильными ребятами в 80-х.

Мой отец на легендарном благотворительном фестивале Live Aid в 1985 году.

В 1973 году моя 15-летняя мама, несмотря на сломанную руку, поехала на концерт группы The Allman Brothers Band.

У моего отца есть фото, как он завалил Чака Норриса.

На этом снимке, сделанном в районе 1980 года, моя мама стоит на руках на двух скейтбордах сразу.

80-е годы, мой отец сражался против армии Саддама Хусейна и устроил себе перекур.

Автопортрет моего отца, сделанный в 80-е годы, выглядит как обложка крутого музыкального альбома.