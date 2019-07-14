Блогерша позирует мёртвой на фоне туристических мест, устав от типичных фото

Художница Стефани Ли Роуз путешествует по всему миру и делает фотографии на фоне самых популярных среди туристов достопримечательностей. Что же в этом особенного? А то, что на всех снимках она лежит на земле лицом вниз и притворяется мёртвой.

STEFDIES — это серия художественных фотографий, рассказывающая о жизни. Хотя на первый взгляд кажется, что о смерти

В одноимённом аккаунте в "Инстаграме" Стефани выкладывает фотографии из Европы, Азии и США

Девушка действительно немало попутешествовала — и пришла в ужас от того, насколько люди одержимы селфи

Приезжая в очередной город, она повсюду видела толпы туристов, фотографировавшихся на фоне достопримечательностей

Кажется, люди забыли, что можно просто наслаждаться природой и архитектурой. Теперь главная цель любой поездки — сделать как можно больше фото

Стефани же называет свои фотографии "антиселфи"

Она возвращается к истокам, к тому, зачем фотография вообще была изобретена. Фотография — это возможность запечатлеть момент

Её снимки — просто физическое доказательство того, что она была в Париже и Токио

И в то же время они не похожи на однотипные селфи, которые люди обычно делают, приезжая в красивые места

Художница хочет напомнить, что жизнь быстротечна, а самое важное — это то, что происходит прямо сейчас, в эту секунду

Мы не можем знать, увидим ли Эйфелеву башню ещё раз в жизни. Поэтому стоит убрать телефон подальше и просто насладиться моментом