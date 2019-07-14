Блогерша позирует мёртвой на фоне туристических мест, устав от типичных фото

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Фото © Instagram/stefdies 

Художница Стефани Ли Роуз путешествует по всему миру и делает фотографии на фоне самых популярных среди туристов достопримечательностей. Что же в этом особенного? А то, что на всех снимках она лежит на земле лицом вниз и притворяется мёртвой.

STEFDIES — это серия художественных фотографий, рассказывающая о жизни. Хотя на первый взгляд кажется, что о смерти

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stefdies/" target="_blank">stefdies</a> Париж, Франция</p>

В одноимённом аккаунте в "Инстаграме" Стефани выкладывает фотографии из Европы, Азии и США

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stefdies/" target="_blank">stefdies</a> Канарские острова, Испания</p>

Девушка действительно немало попутешествовала — и пришла в ужас от того, насколько люди одержимы селфи

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stefdies/" target="_blank">stefdies</a> Корсика, Франция</p>

Приезжая в очередной город, она повсюду видела толпы туристов, фотографировавшихся на фоне достопримечательностей

<p>Фото © <a href="https://metro.co.uk/2017/07/07/artist-keeps-pretending-to-be-dead-in-a-protest-against-selfies-6761664/" target="_blank">Metro</a> Эдинбург, Шотландия</p>

Кажется, люди забыли, что можно просто наслаждаться природой и архитектурой. Теперь главная цель любой поездки — сделать как можно больше фото

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stefdies/" target="_blank">stefdies</a> Сан-Франциско, США</p>

Стефани же называет свои фотографии "антиселфи"

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stefdies/" target="_blank">stefdies</a> Рим, Италия</p>

Она возвращается к истокам, к тому, зачем фотография вообще была изобретена. Фотография — это возможность запечатлеть момент

<p>Фото © <a href="https://metro.co.uk/2017/07/07/artist-keeps-pretending-to-be-dead-in-a-protest-against-selfies-6761664/" target="_blank">Metro</a> Лондон, Великобритания</p>

Её снимки — просто физическое доказательство того, что она была в Париже и Токио

<p>Фото © <a href="https://metro.co.uk/2017/07/07/artist-keeps-pretending-to-be-dead-in-a-protest-against-selfies-6761664/" target="_blank">Metro</a> Киото, Япония</p>

И в то же время они не похожи на однотипные селфи, которые люди обычно делают, приезжая в красивые места

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stefdies/" target="_blank">stefdies</a> Сардиния, Италия</p>

Художница хочет напомнить, что жизнь быстротечна, а самое важное — это то, что происходит прямо сейчас, в эту секунду

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stefdies/" target="_blank">stefdies</a> Париж, Франция</p>

Мы не можем знать, увидим ли Эйфелеву башню ещё раз в жизни. Поэтому стоит убрать телефон подальше и просто насладиться моментом

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