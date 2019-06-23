Фотограф создала настоящую машину времени: 10 звёздных селфи из прошлого

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Фото: © Flóra Borsi

Флора Борси из Будапешта называет себя королевой фотошопа. Девушка может превратить даже простое селфи в произведение искусства.

Впервые Флора задумалась о том, как возможность путешествовать во времени изменит нашу жизнь, в 2013 году. Можно будет попасть на концерт Элвиса.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Или пробраться на светское мероприятие и тайком сфотографировать Энди Уорхола.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Даже такую звезду, как Мэрилин Монро, можно будет подкараулить — например в дамской комнате.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Недавно тема путешествий во времени вновь захватила Флору. При помощи фотошопа она поместила себя на фото к индийскому политику Махатме Ганди.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

А на примере фото с Джоном Ленноном решила показать, как выглядели бы селфи, если бы они были популярны в XX веке так же, как сейчас.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Вдруг однажды станет возможно отправиться на несколько десятилетий назад и сделать селфи, к примеру, с Зигмундом Фрейдом?

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Флора выбрала снимки, на которых кажется, будто звёзды и сами рады с ней сфотографироваться. Это забавное фото с Одри Хепбёрн выглядит правдоподобно!

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Да и Мэрилин Монро будто бы кокетливо смотрит на Флору, как на свою подругу, с которой они решили сделать селфи в одинаковых платьях.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Альберт Эйнштейн явно рад узнать, что путешествия во времени возможны, и согласился сделать фото с Флорой на память.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

А вот Сальвадор Дали кажется удивлённым, хотя в его фантазиях наверняка существовали вещи куда более необычные, чем машина времени.

<p>Фото: © <a href="https://www.floraborsi.com/" target="_blank">Flóra Borsi</a></p>

Для каждой фотографии Флора выбирала особые наряды, тщательно изучала освещение, глубину оттенков и зернистость на снимках. И результат того стоит.

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