Плесень — это... красиво! 10 отвратительных фото, которые перевернут ваш мир

Паблик запустили в соцсети "ВКонтакте" в 2015 году.
Его создатели — Никита Петров и Сергей Мерзляков — говорят, что идея завести страницу о плесени возникла спонтанно.
Раньше они не интересовались плесенью и не подозревали, что из привычных продуктов может вырасти "такая красота".
Чтобы её увидеть, надо всего лишь перейти через грань, где кончается отвращение и начинается восхищение.
Природа красива сама по себе, и плесень всего лишь делает продукты несъедобными, но это ещё не значит, что она уродлива.
Участники сообщества сравнивают испорченные продукты с пейзажами неизведанных планет в далёком космосе.
На снимках, сделанных в режиме макросъёмки, сперва непонятно, что это плесень, а сочетание текстур и цветовой контраст завораживают.
Создатели сообщества "Мама, я вырастил плесень" ласково называют участников старательными.
Хотя, для того чтобы вырастить плесень, нужно всего лишь избегать чистоты. И никакой старательности.
Но Никита и Сергей не жалеют для единомышленников доброго слова.
В паблике уже 50 тысяч участников, которые преодолели отвращение и научились видеть в плесени красоту.
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