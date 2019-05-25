Плесень — это... красиво! 10 отвратительных фото, которые перевернут ваш мир

Плесень обычно ассоциируется с неряшливостью и ленью, однако участники сообщества "Мама, я вырастил плесень" гордятся тем, что забыли вовремя выкинуть испортившиеся продукты, сообщает TJournal.

Паблик запустили в соцсети "ВКонтакте" в 2015 году.

Его создатели — Никита Петров и Сергей Мерзляков — говорят, что идея завести страницу о плесени возникла спонтанно.

Раньше они не интересовались плесенью и не подозревали, что из привычных продуктов может вырасти "такая красота".

Чтобы её увидеть, надо всего лишь перейти через грань, где кончается отвращение и начинается восхищение.

Природа красива сама по себе, и плесень всего лишь делает продукты несъедобными, но это ещё не значит, что она уродлива.

Участники сообщества сравнивают испорченные продукты с пейзажами неизведанных планет в далёком космосе.

На снимках, сделанных в режиме макросъёмки, сперва непонятно, что это плесень, а сочетание текстур и цветовой контраст завораживают.

Создатели сообщества "Мама, я вырастил плесень" ласково называют участников старательными.

Хотя, для того чтобы вырастить плесень, нужно всего лишь избегать чистоты. И никакой старательности.

Но Никита и Сергей не жалеют для единомышленников доброго слова.

В паблике уже 50 тысяч участников, которые преодолели отвращение и научились видеть в плесени красоту.