Фотограф раскрыл 10 лайфхаков, как из подручных средств сделать настоящий шедевр

Современные технологии дают возможность фотографам делать кадры невероятной красоты, не выходя из дома
Но настоящий профессионал может создать произведение искусства без использования фотошопа
Отличный тому пример — Джорди Пуиг, который живёт и занимается творчеством в Барселоне
Для работы над своими снимками этот фотограф использует множество креативных трюков
При этом ему вполне достаточно подручных средств и уличного освещения
Одно из главных правил — играть разными планами. С помощью этого Джорди создает объём и глубину на снимках
Кто бы мог подумать, что пластиковая бутылка может пригодиться в фотоискусстве?
Благодаря своей находчивости Джорди обрёл популярность: за его работами в "Инстаграме" следят более 250 тыс. человек
Между прочим, даже макароны могут пригодиться, если включить фантазию и запастись терпением
Как правило, идея Джорди проста, но реализация крайне интересна. И для кого-то его работы стали настоящим толчком для творчества
Фотограф создала настоящую машину времени: 10 звёздных селфи из прошлого