Фотограф раскрыл 10 лайфхаков, как из подручных средств сделать настоящий шедевр

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Фото © Instagram jordi.koalitic

Снимки на грани искусства создает испанский фотограф Джорди Пуиг. Работа над такими кадрами требует серьёзной подготовки, но результат того стоит.

Современные технологии дают возможность фотографам делать кадры невероятной красоты, не выходя из дома

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Но настоящий профессионал может создать произведение искусства без использования фотошопа

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Отличный тому пример — Джорди Пуиг, который живёт и занимается творчеством в Барселоне

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Для работы над своими снимками этот фотограф использует множество креативных трюков

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

При этом ему вполне достаточно подручных средств и уличного освещения

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Одно из главных правил — играть разными планами. С помощью этого Джорди создает объём и глубину на снимках

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Кто бы мог подумать, что пластиковая бутылка может пригодиться в фотоискусстве?

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Благодаря своей находчивости Джорди обрёл популярность: за его работами в "Инстаграме" следят более 250 тыс. человек

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Между прочим, даже макароны могут пригодиться, если включить фантазию и запастись терпением

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Как правило, идея Джорди проста, но реализация крайне интересна. И для кого-то его работы стали настоящим толчком для творчества

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/jordi.koalitic/" target="_blank">jordi.koalitic</a></p>

Фотограф создала настоящую машину времени: 10 звёздных селфи из прошлого

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