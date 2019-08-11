Все времена года в одном фото: 8 волшебных преображений в разных уголках мира

Художники из Budget Direct объединили все это разнообразие в одном фото с помощью современных технологий. В фотошопе они наложили сезонный "макияж" на фотографии, сделанные в восьми разных местах по всему миру. Вот что у них получилось:
Терраса Бетесда (Нью-Йорк, США)
Шаманская скала (остров Ольхон, Россия)
Виноградники долины Эльки (Чили)
Королевский колледж в Абердине (Шотландия, Великобритания)
Дворец Нимфенбург (Мюнхен, Германия)
Римский амфитеатр (Пловдив, Болгария)
Гора Уорнинг, национальный парк Воллумбин (Новый Южный Уэльс, Австралия)
Каменная колесница Гаруды в храме Виталла (Карнатака, Индия)
Друзья собираются каждые пять лет, чтобы повторить фото, сделанное в 1982 году