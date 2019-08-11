Все времена года в одном фото: 8 волшебных преображений в разных уголках мира

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Фото © budgetdirect

Природа обладает удивительной способностью меняться, и каждый сезон поражает своими яркими красками и волшебной атмосферой. И несмотря на то, что существует всего четыре времени года, каждый из них по-своему уникален в разных уголках мира.

Художники из Budget Direct объединили все это разнообразие в одном фото с помощью современных технологий. В фотошопе они наложили сезонный "макияж" на фотографии, сделанные в восьми разных местах по всему миру. Вот что у них получилось:

Терраса Бетесда (Нью-Йорк, США)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Шаманская скала (остров Ольхон, Россия)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Виноградники долины Эльки (Чили)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Королевский колледж в Абердине (Шотландия, Великобритания)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Дворец Нимфенбург (Мюнхен, Германия)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Римский амфитеатр (Пловдив, Болгария)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Гора Уорнинг, национальный парк Воллумбин (Новый Южный Уэльс, Австралия)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Каменная колесница Гаруды в храме Виталла (Карнатака, Индия)

<p>Фото © <a href="https://www.budgetdirect.com.au/blog/one-photo-four-seasons-around-the-world.html" target="_blank">budgetdirect</a></p>

Друзья собираются каждые пять лет, чтобы повторить фото, сделанное в 1982 году

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