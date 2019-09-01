Полный отрыв для перфекционистов: 15 натюрмортов, идеально подобранных по цвету

Что такое искусство? Обязательно ли это это картины, написанные вдохновенными художниками лет этак триста назад, или тяжеленные медные статуи с затёртыми до блеска носами? Совсем не обязательно.

Художник Дам Хиллман создаёт свои произведения из вещей, которые не составляет труда найти дома

В ход идут овощи, фрукты, шоколадки, леденцы и другие распространённые материалы

Из них он создаёт динамические узоры, поражающие своей идеальной композицией и структурой

Пакет хаотично лежащих леденцов он превращает в идеально организованный круг, а из мармелада получаются узоры, достойные персидских ковров

Я вырос увлечённым историей искусства, поэтому, конечно, я тоже хотел творить. Вместо традиционной живописи и скульптуры я хотел использовать материалы, отражающие время, в котором я живу. Именно поэтому я использую предметы быта Дам Хиллман

Самым распространённым материалом для работ Дама остаются продукты. Недолговечные и понятные всем — они отлично подходят концепту его творчества

Кроме того, в отличие от понятия "высокого искусства", еда понятна для всех, а также доступна, что делает её отличным выбором для демократичного искусства. Дам Хиллман

Следуя принципу демократичности и современности своего искусства, художник публикует свои произведения в "Инстаграме"

Адам надеется, его творчество заставит аудиторию увидеть такие обыденные вещи, как продуктовые магазины, в качестве пространства для творчества

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