Наша планета, какой мы ещё никогда видели: 10 инфракрасных снимков от NASA

Проект от Американской геологической службы США и НАСА, в котором наука и искусство слились воедино, сотворив нечто прекрасное.

Буйство красок на снимках — не заслуга вдохновенного художника, а результат многолетней работы целой команды учёных

Проект Earth as Art ("Земля как искусство") начался ещё в начале нулевых под руководством Геологической службы США и НАСА

За это время было сделано множество кадров, при первом взгляде на которые можно подумать, что они вышли из-под пера абстракциониста

Такие фото делают со спутников и дронов с помощью специальных датчиков, которые работают в инфракрасном электромагнитном спектре

Кадры передают цвета не только видимые человеческому глазу, но и те, что выходят за грани нашего восприятия волн электромагнитного спектра

Снимки, подобные этим, дают исследователям более полные данные для изучения нашей планеты, пишет Daily Mail

На серии фотографий показаны просторы Эфиопии, пустыни Сахары, Антарктиды, ледники Исландии и другие уголки Земли

Эти места и на обычных снимках выглядят потрясающе, но в этом случае кадры просто поражают воображение

Геолог изучает Google-карты в поисках странных мест, и вот 10 самых-самых из них