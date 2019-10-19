Наша планета, какой мы ещё никогда видели: 10 инфракрасных снимков от NASA

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Фото © U.S. Geological Survey (USGS)

Проект от Американской геологической службы США и НАСА, в котором наука и искусство слились воедино, сотворив нечто прекрасное.

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

Буйство красок на снимках — не заслуга вдохновенного художника, а результат многолетней работы целой команды учёных

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

Проект Earth as Art ("Земля как искусство") начался ещё в начале нулевых под руководством Геологической службы США и НАСА

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

За это время было сделано множество кадров, при первом взгляде на которые можно подумать, что они вышли из-под пера абстракциониста

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

Такие фото делают со спутников и дронов с помощью специальных датчиков, которые работают в инфракрасном электромагнитном спектре

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

Кадры передают цвета не только видимые человеческому глазу, но и те, что выходят за грани нашего восприятия волн электромагнитного спектра

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

Снимки, подобные этим, дают исследователям более полные данные для изучения нашей планеты, пишет Daily Mail

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

На серии фотографий показаны просторы Эфиопии, пустыни Сахары, Антарктиды, ледники Исландии и другие уголки Земли

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

Эти места и на обычных снимках выглядят потрясающе, но в этом случае кадры просто поражают воображение

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

<p>Фото © <a href="https://eros.usgs.gov/image-gallery/earth-art-6/salty-desolation" target="_blank">U.S. Geological Survey (USGS)</a></p>

Геолог изучает Google-карты в поисках странных мест, и вот 10 самых-самых из них

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