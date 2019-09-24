Правда, о которой все молчат: 10 жестоких фото, где столкнулись роскошь и нищета

Художник из Стамбула Угур Галленкуш создаёт свои работы, чтобы показать людям разительный контраст между выживанием в охваченных войной бедных государствах и обыденной роскошью развитых стран.

Угур использует искусство как способ повысить осведомлённость людей о судьбах стран третьего мира

В своих коллажах он объединяет кадры спокойной жизни в достатке со сценами страшной реальности в слаборазвитых странах

Благодаря контрасту автор буквально сталкивает два совершенно разных мира

С одной стороны — общество потребления, которое думает только о том, как сделать свою жизнь лучше, чем у других

С другой — война и нищета. Раненые дети и взрослые, разрушенные семьи и жизни

Свой первый коллаж Угур создал ещё в 2015 году, и с тех пор из-под его "пера" вышло больше сотни работ

Своим искусством фотограф надеется заставить жителей развитых стран понять, как им повезло

А до развивающихся стран он мечтает донести мысль о том, что они достойны лучшей жизни, за которую должны бороться

Я хочу показать, что они далеки от спокойной жизни, образования, демократии, науки и искусства. Я мечтаю побудить их задаться вопросом, почему они и их дети не могут быть счастливы в таком обществе Угур Галленкуш для Unlaid

Коллажи Угура — это не обычное искусство ради красоты, ведь мучительно даже просто осознавать, какие несправедливости происходят в мире каждый день

Творения художника выставляются на выставках по всему миру. В будущем он надеется выпустить книгу своих работ, средства с продаж которых он пожертвует

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