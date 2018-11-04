25 работ фотографа, который стал фигурантом секс-скандала. А кто бы устоял?

На счету Дэвида Бельмера десятки съёмок для крупнейших домов моды и глянцевых журналов. Работы мастера легко узнаваемы по уникальному сочетанию света, цвета и композиции: их отличает поразительный баланс между чувственностью и элегантностью. В 2018 году Бельмер стал фигурантом секс-скандала: он вошёл в число фотографов, которых обвинили в злоупотреблении полномочиями. Впрочем, его популярность от этого не пострадала. Ниже примеры его творчества, не требующие дополнительных комментариев.
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