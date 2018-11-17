Саша Самсонова — любимый фотограф семьи Кардашьян. И вот почему (13 примеров)

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Саша Самсонова — любимый фотограф семьи Кардашьян. И вот почему (13 примеров)

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Она начала публиковаться в модных журналах уже в 17 лет, а в 23 переехала в Лос-Анджелес. Вскоре её талант привлёк внимание звёзд американского шоу-бизнеса. Теперь фотосессии Кайли Дженнер и клипы с Тейаной Тейлор для неё — обычное дело.

Саша Самсонова родилась 31 мая 1991 года в Ужгороде, на западе Украины. Когда девочке исполнилось девять, семья переехала в Киев.

<p>Саша Самсонова. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Саша с детства увлекалась фотографией. Уже в 17 лет она сняла первые серьёзные работы для украинского Harper’s Bazaar.

<p>Саша Самсонова. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

В 2010 году она приняла участие в проекте журнала Pink "Женщины до 10 утра", отсняв звёзд украинского шоу-бизнеса.

<p>Саша Самсонова. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

В 2013 году Самсонова сделала бэкстейдж-фотосессию на съёмках клипа Джона Ледженда All of Me. Через год она переехала в Лос-Анджелес.

<p>Джон Ледженд и Крисси Тейген. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Музой нового периода творчества Самсоновой стала модель Кайли Дженнер.

<p>Кайли Дженнер. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Девушки познакомились в 2015 году. Кайли заказала Саше фотосессию на своё 18-летие. С тех пор они практически неразлучны.

<p>Кайли Дженнер. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Самсонова снимает Кайли не только для её "Инстаграма", но и для рекламных кампаний и лукбуков бренда Kendall + Kylie.

<p>Кайли Дженнер с дочерью Сторми. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Кендалл Дженнер тоже не раз попадала в объектив любимого фотографа сестры.

<p>Кендалл Дженнер. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Семейство Кардашьян — самый большой поклонник творчества Самсоновой.

<p>Кортни Кардашьян Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

<p>Хлои Кардашьян Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Впрочем, её вкусу и чувству стиля доверяют многие звёзды американского шоу-бизнеса.

<p>Хейли Болдуин. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

<p>Джессика Альба. Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sashasamsonova/" target="_blank">Instagram/sashasamsonova</a></p>

Помимо фотосессий Самсонова снимает музыкальные клипы. На её счету — видео для группы Youthquaker, Имана Шамперта, Кристы Белл и Тейаны Тейлор.

25 работ фотографа, который стал фигурантом секс-скандала. А кто бы устоял?

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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