Саша Самсонова — любимый фотограф семьи Кардашьян. И вот почему (13 примеров)

Она начала публиковаться в модных журналах уже в 17 лет, а в 23 переехала в Лос-Анджелес. Вскоре её талант привлёк внимание звёзд американского шоу-бизнеса. Теперь фотосессии Кайли Дженнер и клипы с Тейаной Тейлор для неё — обычное дело.

Саша Самсонова родилась 31 мая 1991 года в Ужгороде, на западе Украины. Когда девочке исполнилось девять, семья переехала в Киев.

Саша с детства увлекалась фотографией. Уже в 17 лет она сняла первые серьёзные работы для украинского Harper’s Bazaar.

В 2010 году она приняла участие в проекте журнала Pink "Женщины до 10 утра", отсняв звёзд украинского шоу-бизнеса.

В 2013 году Самсонова сделала бэкстейдж-фотосессию на съёмках клипа Джона Ледженда All of Me. Через год она переехала в Лос-Анджелес.

Музой нового периода творчества Самсоновой стала модель Кайли Дженнер.

Девушки познакомились в 2015 году. Кайли заказала Саше фотосессию на своё 18-летие. С тех пор они практически неразлучны.

Самсонова снимает Кайли не только для её "Инстаграма", но и для рекламных кампаний и лукбуков бренда Kendall + Kylie.

Кендалл Дженнер тоже не раз попадала в объектив любимого фотографа сестры.

Семейство Кардашьян — самый большой поклонник творчества Самсоновой.

Впрочем, её вкусу и чувству стиля доверяют многие звёзды американского шоу-бизнеса.

Помимо фотосессий Самсонова снимает музыкальные клипы. На её счету — видео для группы Youthquaker, Имана Шамперта, Кристы Белл и Тейаны Тейлор.

