Сила контраста. 15 мощных фото о мире и войне

Турецкий фотограф по имени Угур Галлен делает фотоколлажи, сопоставляя события мирной жизни с кошмарами военного времени, которые тесно переплетаются в его работах.

Угур из Стамбула рассказал, что живёт рядом с одним из самых неспокойных регионов в современном мире. И не мог не обратить внимания на контраст между этими двумя мирами, который сподвиг мужчину отразить его в снимках. По словам фотографа, он, конечно, предпочёл бы видеть "мир во всём мире".

Хотелось бы, чтобы весь мир жил согласно фразе Мустафы Кемаля Ататюрка: "Мир в доме — мир во всём мире" Угур Галлен

А пока мужчина делится своими работами, которые заставляют о многом задуматься его 30 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которые грустно восторгаются его творчеством.

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