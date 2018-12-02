Сила контраста. 15 мощных фото о мире и войне

Читайте также

Сила контраста. 15 мощных фото о мире и войне

277

Фото: instagram/ugurgallen

Турецкий фотограф по имени Угур Галлен делает фотоколлажи, сопоставляя события мирной жизни с кошмарами военного времени, которые тесно переплетаются в его работах.

Угур из Стамбула рассказал, что живёт рядом с одним из самых неспокойных регионов в современном мире. И не мог не обратить внимания на контраст между этими двумя мирами, который сподвиг мужчину отразить его в снимках. По словам фотографа, он, конечно, предпочёл бы видеть "мир во всём мире".

Хотелось бы, чтобы весь мир жил согласно фразе Мустафы Кемаля Ататюрка: "Мир в доме — мир во всём мире"

Угур Галлен

А пока мужчина делится своими работами, которые заставляют о многом задуматься его 30 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которые грустно восторгаются его творчеством.

Реальность нашего времени

erbol.88g

Хочется плакать

usmonova_n_s

Сильно

friederike31.ng

Ваши работы говорят с моими сердцем и душой

apostoliapapadamaki

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ugurgallen/" target="_blank"><strong>ugurgallen</strong></a></p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×