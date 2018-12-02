Сила контраста. 15 мощных фото о мире и войне

Угур из Стамбула рассказал, что живёт рядом с одним из самых неспокойных регионов в современном мире. И не мог не обратить внимания на контраст между этими двумя мирами, который сподвиг мужчину отразить его в снимках. По словам фотографа, он, конечно, предпочёл бы видеть "мир во всём мире".
Хотелось бы, чтобы весь мир жил согласно фразе Мустафы Кемаля Ататюрка: "Мир в доме — мир во всём мире"
Угур Галлен
А пока мужчина делится своими работами, которые заставляют о многом задуматься его 30 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которые грустно восторгаются его творчеством.
Реальность нашего времени
erbol.88g
Хочется плакать
usmonova_n_s
Сильно
friederike31.ng
Ваши работы говорят с моими сердцем и душой
apostoliapapadamaki
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