666-й вал! На фото гигантской волны пользователи разглядели лицо мертвеца

Преподаватель фотографии признался, что был просто ошарашен, когда заметил, как среди двух огромных столкнувшихся волн появилось наводящее ужас лицо. И выдвинул свою версию, что это могло быть.
Мужчина верит, что мистический образ принадлежит моряку, чья душа нашла в этих водах последнее пристанище. И теперь, во время шторма, его дух решил вырваться наружу. Впрочем, в комментариях фото пишут, что "лицо" похоже так же на морду собаки или обезьяны.
У меня такое чувство, что это дух того, кто пошёл ко дну вместе со своим кораблём и снова поднялся во время бури
Тревор Поттелберг
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