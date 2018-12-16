666-й вал! На фото гигантской волны пользователи разглядели лицо мертвеца

42-летний Тревор Поттелберг (Trevor Pottelberg) любовался девятиметровыми волнами, поднявшимися во время бури на озере Эри в Канаде, и, по его словам, ему удалось запечатлеть нечто очень необычное.

Преподаватель фотографии признался, что был просто ошарашен, когда заметил, как среди двух огромных столкнувшихся волн появилось наводящее ужас лицо. И выдвинул свою версию, что это могло быть.

Мужчина верит, что мистический образ принадлежит моряку, чья душа нашла в этих водах последнее пристанище. И теперь, во время шторма, его дух решил вырваться наружу. Впрочем, в комментариях фото пишут, что "лицо" похоже так же на морду собаки или обезьяны.