Фотограф раскрыл до обидного простые секреты эффектных снимков в "Инстаграме"

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Фотограф раскрыл до обидного простые секреты эффектных снимков в "Инстаграме"

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Три слагаемых успеха: ракурс, свет, постобработка. И тысячи лайков вам обеспечены!

У фотографа Кэлоба Кастеллона, как и у большинства его коллег, есть профиль в "Инстаграме"

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Отличие его страницы в том, что он не только выкладывает туда результаты своей работы, но и по ходу раскрывает тайны профессии

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Чтобы снимок набрал как можно больше лайков, он должен быть достаточно эффектным. Как этого добиться?

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Ловкость рук — и никакого мошенничества, отвечает Кэллоб

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Каждый кадр должен быть выверен до мелочей

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Правильный ракурс и продуманное освещение превращают обычную комнату в профессиональную студию

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Постобработка тоже не помешает. А вы как думали?

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Кэллоб видит свою миссию в том, чтобы продемонстрировать разницу между реальным миром и его художественным отображением

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

То, что вы видите в соцсетях, чаще всего не соответствует действительности (или очень сильно её искажает), утверждает фотограф

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Ведь вы же и так это знали, правда?

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Как говорится, предупреждён — значит, вооружён

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

Так что помните: когда вы ставите лайк очередному яйцу, где-то в мире грустит один Кэллоб

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/calop_/" target="_blank">Instagram.com/calop_</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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