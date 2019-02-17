Фотограф раскрыл до обидного простые секреты эффектных снимков в "Инстаграме"

Три слагаемых успеха: ракурс, свет, постобработка. И тысячи лайков вам обеспечены!

У фотографа Кэлоба Кастеллона, как и у большинства его коллег, есть профиль в "Инстаграме"

Отличие его страницы в том, что он не только выкладывает туда результаты своей работы, но и по ходу раскрывает тайны профессии

Чтобы снимок набрал как можно больше лайков, он должен быть достаточно эффектным. Как этого добиться?

Ловкость рук — и никакого мошенничества, отвечает Кэллоб

Каждый кадр должен быть выверен до мелочей

Правильный ракурс и продуманное освещение превращают обычную комнату в профессиональную студию

Постобработка тоже не помешает. А вы как думали?

Кэллоб видит свою миссию в том, чтобы продемонстрировать разницу между реальным миром и его художественным отображением

То, что вы видите в соцсетях, чаще всего не соответствует действительности (или очень сильно её искажает), утверждает фотограф

Ведь вы же и так это знали, правда?

Как говорится, предупреждён — значит, вооружён

Так что помните: когда вы ставите лайк очередному яйцу, где-то в мире грустит один Кэллоб

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