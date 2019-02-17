Фотограф раскрыл до обидного простые секреты эффектных снимков в "Инстаграме"

У фотографа Кэлоба Кастеллона, как и у большинства его коллег, есть профиль в "Инстаграме"
Отличие его страницы в том, что он не только выкладывает туда результаты своей работы, но и по ходу раскрывает тайны профессии
Чтобы снимок набрал как можно больше лайков, он должен быть достаточно эффектным. Как этого добиться?
Ловкость рук — и никакого мошенничества, отвечает Кэллоб
Каждый кадр должен быть выверен до мелочей
Правильный ракурс и продуманное освещение превращают обычную комнату в профессиональную студию
Постобработка тоже не помешает. А вы как думали?
Кэллоб видит свою миссию в том, чтобы продемонстрировать разницу между реальным миром и его художественным отображением
То, что вы видите в соцсетях, чаще всего не соответствует действительности (или очень сильно её искажает), утверждает фотограф
Ведь вы же и так это знали, правда?
Как говорится, предупреждён — значит, вооружён
Так что помните: когда вы ставите лайк очередному яйцу, где-то в мире грустит один Кэллоб
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