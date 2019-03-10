Иранский фотограф ходит на казни и снимает толпы зрителей. Эти лица надо видеть

Может сложиться впечатление, что герои снимков Ибрагима Норузи находятся на концерте всемирно известной поп-звезды.

Эти люди наблюдают за казнью двух мужчин, признанных виновными в нескольких изнасилованиях и торговле наркотиками

Снимки сделаны в Иране. Фотограф Ибрагим Норузи часто бывает на таких мероприятиях, чтобы запечатлеть реакцию толпы

Приговор исполняется публично. Многие зрители снимают происходящее на смартфоны

Местные жители часто приходят на казнь с детьми. Здесь их с малых лет знакомят с реалиями иранской жизни

Как правило, приговорённых к высшей мере в исламской республике вешают, но в некоторых случаях применяется и такой вид казни, как забивание камнями

В первую очередь меня интересует количество зрителей. Иногда их несколько сотен, а иногда — больше тысячи. Огромная масса людей, жаждущих увидеть, как будет вершиться правосудие, с раннего утра заполняет площадь Ибрагим Норузи

Наблюдая за казнью, люди впадают в состояние транса. Иногда они даже не замечают, что я их фотографирую Ибрагим Норузи

Несмотря на то что экзекуции происходят веками, это настолько нестандартное зрелище, что оно продолжает манить людей всех социальных классов и возрастов Ибрагим Норузи

Я делаю эти снимки в надежде на то, что такие события когда-нибудь станут редкостью Ибрагим Норузи

9 пугающих фото, по каждому из которых можно снять отдельный фильм ужасов