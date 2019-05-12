Фотографии, которые заряжают на целый день: табун лошадей, несущийся через реку

Фотографу Скотту Стулбергу удалось сделать уникальные кадры редких животных неподалёку от города Монпелье на юге Франции.
В объектив его камеры попал табун из двенадцати особей камаргу — породы полудиких лошадей, обитающих в одноимённой болотистой местности в долине реки Роны.
Камаргу называют морскими или болотными лошадьми. Они пасутся свободно, привлекая туристов и фотографов эффектными забегами по воде.
В лучах закатного солнца светло-серые лошади выглядят особенно впечатляюще.
Место обитания камаргу было объявлено заповедником и находится под защитой ЮНЕСКО.
Раз в год специалисты проводят с лошадьми необходимую работу: клеймят молодняк, кастрируют жеребцов с нетипичным экстерьером, отбраковывают больных и старых животных.
Камаргу были признаны отдельной породой лишь в 1970-х, хотя, по словам учёных, они жили здесь на протяжении нескольких тысяч лет.
Возможно, камаргу являются древнейшей лошадиной породой на земле.
Скотт Стулберг называет свою встречу с камаргу магической.
Фотографии действительно получились волшебными.
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