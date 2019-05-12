Фотографии, которые заряжают на целый день: табун лошадей, несущийся через реку

На снимках табун из двенадцати камаргу несётся по воде в долине реки Роны. Выглядит это более чем эффектно.

Фотографу Скотту Стулбергу удалось сделать уникальные кадры редких животных неподалёку от города Монпелье на юге Франции.

В объектив его камеры попал табун из двенадцати особей камаргу — породы полудиких лошадей, обитающих в одноимённой болотистой местности в долине реки Роны.

Камаргу называют морскими или болотными лошадьми. Они пасутся свободно, привлекая туристов и фотографов эффектными забегами по воде.

В лучах закатного солнца светло-серые лошади выглядят особенно впечатляюще.

Место обитания камаргу было объявлено заповедником и находится под защитой ЮНЕСКО.

Раз в год специалисты проводят с лошадьми необходимую работу: клеймят молодняк, кастрируют жеребцов с нетипичным экстерьером, отбраковывают больных и старых животных.

Камаргу были признаны отдельной породой лишь в 1970-х, хотя, по словам учёных, они жили здесь на протяжении нескольких тысяч лет.

Возможно, камаргу являются древнейшей лошадиной породой на земле.

Скотт Стулберг называет свою встречу с камаргу магической.

Фотографии действительно получились волшебными.

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