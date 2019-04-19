Это фото — не кадр из фильма, а наши дни, когда люди превратили карьер в мусорку

30-летний Гарет Оуэн из Уэльса, Великобритания, занимается по жизни тем, что путешествует по отдалённым уголкам страны, фотографируя природу в её первозданном виде. И вот во время своей очередной поездки парень обнаружил в Кередигионе, Уэльс, заброшенный карьер, который не оставил его равнодушным.

Рассказывая о своей находке, Гарет отметил, что его поразила красота старого рудника. Несмотря на весь мусор, оставленный человеком, природа всё равно смогла раскрыть весь свой потенциал и великолепие. Раньше, в начале прошлого века, в этом карьере добывали чёрный сланец, но затем ресурс истощился и о руднике забыли, пишет The Sun.

После этого ему нашли иное применение — на протяжении многих лет сюда сбрасывали старую технику, в том числе и машины. В народе за печальным карьером закрепилось своё название — Пещера потерянных душ. И действительно, при взгляде на фотографии из карьера начинаешь ощущать некую отрешённость и даже покинутость.

После того как привыкаешь к внезапному для пещеры свету, то понимаешь истинные размеры карьера. Там друг на друге лежат просто сотни машин Гарет Оуэн

Парень признался, что он привык фотографировать красивые пейзажи, поэтому и эта картина была для него полна очарования. И печали, ведь когда до него дошли масштабы пагубного человеческого влияния на карьер, он не мог не поразиться тому, насколько люди не ценят то, что вокруг нас и досталось нам просто так.

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