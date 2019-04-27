12 фото редких животных-убийц, поражающих своей смертоносной красотой

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12 фото редких животных-убийц, поражающих своей смертоносной красотой

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Голландский фотограф Маттис Куйперс последние 27 лет путешествует по миру и снимает самых опасных, удивительных и находящихся под угрозой исчезновения хладнокровных животных. Свои лучшие кадры он собрал под одной обложкой в книге Cold Instinct, параллельно запустив в соцсетях краудфандинговую кампанию на её издание.

Тайпан Маккоя — самая ядовитая сухопутная змея. Её яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Варан Сальвадора — одна из крупнейших ящериц в мире. Обитает в Новой Гвинее. Является доминирующим хищником

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Капская кобра — одна из самых ядовитых змей Африки. После её укуса выжить практически невозможно

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Арлекины — род жаб из Нового Света. Кожные железы некоторых видов содержат сильный яд, парализующий нервную систему

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Маисовый полоз неопасен для человека и нередко встречается в частных коллекциях любителей рептилий, но эта особь наводит ужас одним своим видом

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Ужасный листолаз — одно из самых ядовитых животных на Земле. Его кожа содержит батрахотоксин. Попадая в кровь, этот яд вызывает остановку сердца

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Египетская кобра прячется в руинах, кустарниках и завалах камней. Её яд обладает нейротоксичным действием

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Ошейниковая пустынная игуана в погоне за своей добычей может развивать скорость до 25 км/ч

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Пятнистый леопардовый эублефар настолько суров, что питается не только мелкими членистоногими и ящерицами, но и собственным молодняком

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Глазчатая ящерица считается одной из самых крупных в Европе. Она может позволить себе ужин из змей, грызунов и птенцов

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Гладколобый Мадагаскар Свифт, как нетрудно догадаться, обитает исключительно на Мадагаскаре. Любимое лакомство — свежее мясо

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

Королевская кобра — самая крупная ядовитая змея в мире. Питается преимущественно другими змеями, в том числе ядовитыми

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/thecoldinstinct/" target="_blank">Instagram/thecoldinstinct</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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